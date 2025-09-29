باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده- مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب در نشست خبری با اصحاب رسانه از دارندگان خودروهای شخصی و همچنین خودروهای عمومی مدل ۹۷ به بالاتر خواست، برای استفاده از تسهیلات تبدیل رایگان خودروهای دوگانه سوز هرچه سریعتر در سامانه اطلاعات جامع خودروهای دوگانه سوز کشور به آدرس https://gcr.niopdc.ir مراجعه کرده و با ثبت نام، نسبت به اخذ نوبت تبدیل در یکی از ۱۳ کارگاه تبدیل مجاز در جنوب استان آذربایجان غربی اقدام نمایند.
رحمت حاجی زاده تصریح کرد: تمامی خودروهای عمومی شامل تاکسی، وانت، تاکسیهای اینترنتی نیز میتوانند همچون گذشته با مراجعه به کارگاههای مجاز نسبت به تبدیل خودروهای بنزینی سوز به دو گانه سوز اقدام کنند و هرگونه تغییر در سیاستهای مربوط به محدوده سال ساخت خودروهای شخصی، متعاقباً و بر اساس ظرفیتهای باقیمانده از طرح، به اطلاع عموم خواهد رسید.
از خرداد ماه سال ۱۳۹۹ طرح تبدیل رایگان خودروهای عمومی اجرا شد و تا کنون بیش از ۱۱ هزار دستگاه انواع خودروی تاکسی عمومی، تاکسی تلفنی، تاکسی اینترنتی و وانت بارها در جنوب استان آذربایجان غربی به دو گانه سوز تبدیل شده اند.