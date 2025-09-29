پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید که سرخپوشان باید حداقل تا نیم فصل به وحید هاشمیان فرصت بدهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسن خان محمدی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه سرخپوشان در ۴ هفته اخیر در تهران پیروز نشدند، اظهار کرد: در فوتبال باید ابزار داشته باشید که بازی را پیروز شوید، اما به نظرم تیم پرسپولیس بالانس نیست و بازیکنانی که باید در پستهای تخصصی داشته باشد تا بتوانند به این تیم کمک کنند را ندارد. همچنین پرسپولیس باید بازیکنانی در دفاعهای راست و چپ داشته باشد تا بتوانند به حملات تیم اضافه شوند و در حمله کردن برتری عددی پیدا کنند و ساختار حمله بهتر شکل بگیرد که این موضوع را در این تیم در چند بازی گذشته ندیدیم.
او افزود: فرشاد احمد زاده وینگر است، اما در دفاع چپ بازی میکند و یا سهیل صحرایی بازیکنی نیست که به حملات پرسپولیس اضافه شود و کارایی اش به صورتی باشد که بتواند به تیم کمک کند. ما میبینیم که پرسپولیس مهاجم تمام کننده ندارد و علیپور را تیمهای دیگر میبندند و موقعیت گلزنی کمی هم ایجاد میکنند و همه اینها دست به دست هم می دهد که بازیها کسل کننده شود. پرسپولیس که همیشه هجومی بازی میکند، اما در چند دیدار اخیر از این تیم بازی هجومی ندیدیم.
خان محمدی درباره اینکه پرسپولیس قصد دارد دفاع چپ ایرلند شمالی را به خدمت بگیرد، گفت: میلاد محمدی بازیکن ثابتی در پست دفاع چپ در تیم ملی فوتبال هست، اما در پرسپولیس در این پست بازی نمیکند. به هر حال من فکر میکنم شاید کیفیت بازی اش امسال بد بوده است و پرسپولیسیها میخواهند دفاع چپ بگیرند. به نظرم ما در سمت راست و مهاجم هم اشکال داریم و سرخپوشان باید در هر ۳ پست، بازیکن بگیرند. همچنین هافبک میانی و دفاع وسط ما خوب هستند و میتوانند کار را در بیاورند و وینگرهای خوبی هم داریم و فقط در خطوط حمله، دفاع چپ و راست نیاز به جذب بازیکن داریم.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه به نظر میرسد هاشمیان شناختی از بازیکنان ندارد و آنها را در پستهای غیر تخصصی خود میگذارد، بیان کرد: من در تمرینات پرسپولیس نیستم و خبری ندارم. ما در ۳ پست دفاعهای چپ و راست و حمله ضعف داریم و یا بازیکنان آماده نداریم و یا بازیکنانی که داریم خوب از آنها نمیتوانیم استفاده کنیم و اینها موضوعاتی هست که مدیریت باشگاه باید جواب بدهد که چرا بازیکنان مدنظر هاشمیان را نگرفته است. البته هاشمیان از عملکرد مدیریت در جذب بازیکن رضایت دارد. به هر حال این اشکالاتی هست که ما از بیرون میبینیم و آنها در داخل تیم هستند و میخواهند این اشکالات را رفع کنند. به نظرم به هاشمیان باید فرصت بدهند.
او درباره اینکه پرسپولیس فرصت پیش آمده را از دست داده و نتوانسته در ۴ بازی خانگی پیروز شود، گفت: بله، تیمهای دیگر هم خودشان را به تیمهای بالای جدول رساندهاند و قهرمان در لیگ امسال از پیش تعیین شده نیست. چند هفته اول بازیها به خاطر اینکه پرسپولیس، استقلال و سپاهان خیلی تغییرات داشتند، امتیازات را به راحتی از دست دادند. البته به نظرم باید صبر کنیم تا وضعیت سرخپوشان درست شود. اگر هاشمیان را بخواهند از پرسپولیس بردارند وسرمربی دیگری را جایگزین کنند چند هفته هم باید به آن مربی فرصت بدهند و در آن صورت پرسپولیس متزلزل میشود.
او خاطرنشان کرد: به نظرم حداقل تا نیم فصل باید به هاشمیان فرصت بدهند تا ببینند وضعیت به چه صورت میشود. البته این طور هم نیست و اگر سرخپوشان بتوانند معضل دفاعهای کناری و مهاجم را حل کنند، وضعیت بهتر میشود. علیپور در بازیهای اول گل زد، اما رفته رفته تیمها فهمیدند که پرسپولیس به چه صورت بازی میکند و اشکالات سرخپوشان را آنالیز کردند و کاملا توانستند پرسپولیسیها را مهار کنند و اکنون هم حتما کادر فنی باید فکر این قضیه را کند که پرسپولیس باید قهرمانانه و هجومی بازی کند و طرفداران نمیتوانند صبر کنند که پرسپولیس بیاید و دفاعی بازی کند و از تک موقعیتهای خود بخواهد استفاده کند.
خان محمدی بیان کرد: هواداران پرسپولیس همیشه میخواهند تیمشان هجومی بازی کند. ما نمیدانیم که هاشمیان میخواهد تیمش هجومی بازی کند، اما تاکنون ما بازی هجومی از سرخپوشان ندیدیم. حالا پرسپولیسیها میگویند زمین خراب است و یکسری اشکالات از زمین مسابقه گرفتند، اما ما در این چند بازی ندیدم که سرخپوشان بازی تهاجمی ارائه بدهند و آنها فقط جلوی سپاهان خوب دفاع کردند و در ضد حمله به گل رسیدند. هواداران اصلا دوست ندارند تا پرسپولیس دفاع بازی کند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه هواداران از مدیریت رضا درویش راضی نیستند و خواستار برکناری اش شدند، گفت: به هر حال همه چیز مشخص است و اینکه ما بگوییم مدیریت ضعیف است فایدهای ندارد. به نظرم مدیریت عملکرد خوبی نداشته است و باید دقت کنند و بازیکنان بهتری بگیرند. اگر مدیران پرسپولیس احساسی تصمیم نگیرند در نهایت میتوانند تیم را به خوبی جمع و جور کنند. اما تصمیمات احساسی و جذب بازیکن به خاطر هوادار کار سرخپوشان را خراب میکند و ان شا الله تصمیمات خوبی بگیرند.
او درباره اینکه تغییر و تحولات در مدیریت پرسپولیس نباید اتفاق بیفتد، گفت: اگر درویش را برکنار کنند چه کسی را میخواهند جایگزینش کنند و این موضوع هم مهم است. فردی که جایگزین درویش میشود، باید مدیریت خوبی را داشته باشد.
خان محمدی درباره اینکه بازی بعدی پرسپولیس برابر تیم گل گهر سیرجان است، گفت: به نظرم تیم گل گهر ساختار دفاعی خوبی در اختیار دارد و تارتار به خوبی با این تیم کار کرده است و در ضدحمله هم خوب عمل میکنند. به نظرم گل گهر تیم زهرداری است و اگر پرسپولیس بخواهد این طوری بازی کند، بازی صفر بر صفر میشود و یا نهایتا یک بریک میشوند و چنین اتفاقی میافتد. اگر پرسپولیس هجومی بازی کند نه تنها گل گهر بلکه هر تیمی که جلویش قرار بگیرد را میتواند شکست بدهد.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه فقر گلزنی را چطور ارزیابی میکند که در ۸ بازی ۶ گل زده شده است، بیان کرد: تیمها اول از همه ساختار دفاعی خود را درست کردند تا گل نخورند و پرسپولیس هم همین طور است. وقتی بازیکنان سرخپوش حرکت نمیکنند گل هم نمیخورند. همه تیمها میخواهند در ابتدا نبازند. تیمی مثل سپاهان که هجومی بازی میکند، حداکثر بازیها را میبازد. به نظرم ما باید طوری بازی کنیم که فقط به امتیاز فکر نکنیم و هجومی بازی کنیم و در کنار آن تفکر خوبی داشته باشیم.