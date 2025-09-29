باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز پذیرای تیم فوتبال الوحده امارات است.

تراکتوری‌ها بعد از مدت‌ها در ورزشگاه یادگار امام تبریز می‌توانند از حریفان خود میزبانی کنند و باید دید سرخپوشان تبریزی می‌توانند از میربانی خود در این ورزشگاه بهره ببرند و به موفقیت برسند یا نه!

شاگردان اسکوچیچ در نخستین بازی خود برابر تیم شباب الاهلی امارات توانستند ۱۰ نفره یک مساوی ارزشمند کسب کنند و در رتبه هفتم جدول رده بندی قرار بگیرند. آنها می‌خواهند با برتری خود برابر تیم الوحده امارات اولین برد را در لیگ نخبگان آسیا با حمایت هواداران پرشور خود به دست آورند.

در آن طرف، تیم فوتبال الوحده امارات در لیگ کشورمان بعد از تیم العین امارات در رتبه دوم قرارگرفته است.

تیم الوحده امارات در نخستین بازی لیگ نخبگان آسیا توانست تیم الاتحاد را شکست بدهد و گام اول مسابقات را محکم بردارد.

ژوزه مورایس سرمربی پرتغالی هدایت تیم الوحده امارات را در اختیار دارد و او چند سال پیش سرمربی تیم سپاهان بود و به خوبی با فوتبال ایران آشنایی دارد و همین موضوع باعث می‌شود که به او کمک شود تا تراکتور را در خانه اش شکست بدهد. البته حریف اماراتی جلوی هواداران پرشور تبریزی کار سختی پیش رو دارندو

علاوه بر این، محمد قربانی و مبین دهقان لژیونر‌های فوتبال ایران در ترکیب تیم الوحده امارات حضور دارند و آنها می خواهند توانایی خود را به تیم تراکتور نشان بدهند.

دوشان تادیچ، ستاره صربستانی و یکی از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال اروپا، شاخص‌ترین مهره الوحده محسوب می‌شود. او فصل قبل در فنرباغچه بازی می‌کرد و اکنون رهبر خط میانی تیم اماراتی است. تادیچ در این فصل ۳ پاس گل در لیگ داخلی ثبت کرده است.

در خط حمله نیز عمر خریبین، مهاجم سوری، بار‌ها مقابل تیم‌های ایرانی درخشیده و حالا با ۳ گل زده در لیگ امارات تهدیدی جدی برای مدافعان تراکتور است. کایو کاندو، مهاجم برزیلی-اماراتی نیز گل سرنوشت‌ساز پیروزی برابر الاتحاد را به ثمر رساند.

مورایس در تقابل با تراکتور ۲ برد، یک مساوی و ۲ شکست کسب کرده و تنها مصاف مورایس و اسکوچیچ در بازی رفت فصل گذشته تراکتور و سپاهان رقم خورد که با برتری تراکتور به پایان رسید.

تراکتوری‌ها برای این بازی مهدی ترابی را به دلیل مصدومیت و دوماگوی دروژدک را به دلیل محرومیت انضباطی در اختیار ندارند.

دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور در نشست خبری پیش از بازی با بیان اینکه به همه بازیکنانش اعتماد دارد و آماده تقابل با حریف اماراتی هستند، بیان کرد که بازی برای هر تیمی در تبریز و مقابل تماشاگران پرشورشان کار آسانی نیست.

تیم الوحده تاکنون برابر پنج تیم ایرانی دیگر شامل پرسپولیس، استقلال، ذوب‌آهن، سپاهان و صبا به میدان رفته است. کارنامه این تیم برابر نمایندگان ایران چندان درخشان نیست؛ در ۱۷ دیدار تنها ۵ بار پیروز شده، ۳ تساوی کسب کرده و ۹ بار شکست خورده است. از سوی دیگر، تراکتور در پنجاهمین بازی آسیایی خود مقابل هفتمین رقیب اماراتی‌اش قرار می‌گیرد. این تیم در ۱۶ تقابل پیشین با تیم‌های اماراتی به شش پیروزی، پنج تساوی و پنج شکست رسیده و آمار نسبتاً متعادلی دارد.