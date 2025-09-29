باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - لرستان با وجود منابع آبی ارزشمند و سراب‌های پرآب، همچنان درگیر مشکلات جدی تأمین آب شرب است.

شهر خرم‌آباد به‌ویژه در تابستان‌ها با تنش آبی مواجه می‌شود و در فصل بارندگی نیز کیفیت آب به دلیل گل‌آلودگی به چالش بدل می‌شود. در این شرایط، سد «مخمل‌کوه» به‌عنوان یکی از طرح‌های کلیدی استان، مأموریت دارد تأمین پایدار ۵۵ میلیون مترمکعب آب شرب و پنج میلیون مترمکعب آب صنعتی را برعهده گیرد. اما با گذشت بیش از ۲۰ سال از آغاز مطالعات و عملیات اجرایی، این پروژه همچنان نیمه‌تمام باقی مانده است.

آغاز پروژه‌ای با تأخیرهای طولانی

علی یاراحمدی، مشاور سد مخمل‌کوه گفت: عملیات اجرایی سد از سال ۸۲ آغاز شده و تاکنون بالغ بر دو و نیم همت کار اجرایی در قالب زیرساخت انجام شده است. با این وجود، امروز پروژه تنها ۴۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

او تأکید کرد: این سد با ظرفیت ۳۵ میلیون مترمکعب توان تنظیم ۶۰ میلیون مترمکعب آب را دارد و اجرای کامل آن می‌تواند آینده تأمین آب شرب خرم‌آباد تا افق ۱۴۲۵ را تضمین کند.

پیوند سد مخمل‌کوه با طرح کاکارضا

بر اساس توضیحات مشاور پروژه، سد مخمل‌کوه بخشی از طرح بزرگ «کاکارضا» است که طی آن قرار است ۲۷ میلیون مترمکعب آب از محل آب‌پخش به مخزن سد «سراب تلخ» منتقل شود تا سه هزار هکتار از اراضی منطقه مشروب شوند. این موضوع نشان می‌دهد نقش سد صرفاً به آب شرب محدود نیست، بلکه توسعه کشاورزی و صنعت لرستان نیز به تکمیل آن وابسته است.

مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، سد مخمل‌کوه را «پروژه‌ای حیاتی» می‌داند.

او اظهار داشت:تسریع در تکمیل این سد می‌تواند سهم بسزایی در توسعه پایدار منابع آبی لرستان داشته باشد. آب ذخیره‌شده در سد مخمل‌کوه از طریق بند آبی کاکارضا در فصل بارش به این مخزن منتقل می‌شود و بدین‌ترتیب بخشی از مدیریت بهینه منابع آب استان محقق خواهد شد.

واقعیت آن است که خرم‌آباد با وجود برخورداری از سراب‌های پرآب چون گلستان، مطهری، کیو، گرداب سنگی و دارایی، همچنان از آب پایدار بی‌بهره است.

این تناقض آشکار، ناشی از نبود مدیریت جامع منابع آب و تأخیر در بهره‌برداری از طرح‌های کلان است. سد مخمل‌کوه می‌تواند نقطه پایانی بر این وضعیت باشد، اما تداوم کندی در اجرای پروژه، نگرانی‌ها درباره بحران آبی آینده را افزایش داده است.

سد مخمل‌کوه با ارتفاع ۵۳ متر و حجم مخزن ۳۶ میلیون مترمکعب، ظرفیتی معادل ۶۰ میلیون مترمکعب تنظیم آب دارد؛ ظرفیتی که اگر به بهره‌برداری برسد، می‌تواند علاوه بر حل بحران آب شرب، نیاز صنایع خرم‌آباد را نیز تأمین کند.

وعده افتتاح در سال ۱۴۰۶، امید تازه‌ای برای شهروندان لرستانی است، اما تحقق آن منوط به تخصیص اعتبارات پایدار و رفع موانع اجرایی است. مردم خرم‌آباد که سال‌هاست در گرما و خشکسالی چشم به این پروژه دوخته‌اند، امروز بیش از هر زمان دیگری انتظار دارند مسئولان این وعده را عملی کنند.