رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان طبس از جریمه ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی متخلف نما کار ساختمانی به علت تقلب خبر داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - احمدی گفت: پرونده تقلب در نصب و اجرای ۸۰ متر مربع سنگ نمای ساختمان به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان طبس رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به نظر کارشناسان مربوطه، اتهام تقلب را محرز و متخلف را به پرداخت ۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

به گفته احمدی همچنین متخلف به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال خسارت به شاکی محکوم شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان طبس بیان کرد: با شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس پیرامون تقلب اجرای سنگ نمای ساختمان، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.