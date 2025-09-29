باشگاه خبرنگاران جوان- مسئولان وزارت اقتصاد طالبان هشدار دادند که تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه ایران می‌تواند توافقات تجاری میان کابل و تهران را با چالش جدی مواجه کرده و تأثیرات منفی مستقیمی بر اقتصاد افغانستان داشته باشد.

عبداللطیف نظری، معاون فنی وزارت اقتصاد طالبان گفت: «در پی اعمال این تحریم‌ها، پروژه‌های مشترک میان ایران و افغانستان با محدودیت‌ها روبرو خواهد شد، کالاهایی که از مسیر ایران به کشورهای دیگر ترانزیت می‌شوند با چالش مواجه خواهند شد و همچنین کسب‌وکار و سطح درآمد ما نیز با محدودیت‌ها و مشکلات مواجه خواهد شد.»

تحریم‌های تازه سازمان ملل شامل ممنوعیت فروش و انتقال تسلیحات، محدودیت بر فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه موشکی ایران، مسدودسازی دارایی‌ها، تحریم‌های مالی هدفمند، ممنوعیت سفر افراد تحریم‌شده، محدودیت در حمل‌ونقل دریایی و ممنوعیت معاملات تجاری مرتبط با فناوری هسته‌ای است.

افغانستان به‌شدت به واردات از ایران وابسته است؛ به‌ویژه در بخش انرژی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی. به همین دلیل، هرگونه اختلال در روابط تجاری با ایران می‌تواند تبعات اقتصادی گسترده‌ای برای این کشور داشته باشد.

خانجان الکوزی، عضو پیشین اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، با بیان اینکه «تجارت یک حق انسانی و جهانی است» تأکید کرد هر کشور موظف است از قدرت‌های خود سوءاستفاده نکند و مطابق استانداردهای بین‌المللی تجارت انجام دهد. محمد آصف استانکزی، آگاه اقتصادی، نیز هشدار داد که تحریم‌ها به‌ویژه در بخش بندر چابهار و سیستم بانکی ایران، نه تنها روابط تجاری و ترانزیتی افغانستان و ایران را تضعیف می‌کند، بلکه پیامدهای آن در سطح منطقه نیز احساس خواهد شد.

او گفت: «ایران بهترین جایگزین پاکستان بود، و این تحریم‌ها دقیقاً سبب تورم اقتصادی در داخل کشور می‌شود، و تولیدات داخلی توسعه نخواهد یافت.»

پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، روابط اقتصادی میان کابل و تهران افزایش یافته و تنها در سال گذشته، حجم تجارت میان دو کشور به بیش از ۳.۳ میلیارد دلار رسیده که بخش عمده آن واردات از ایران بوده است.