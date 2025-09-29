مسئولان طالبان هشدار داده‌اند که تحریم‌های اخیر سازمان ملل علیه ایران، پروژه‌های مشترک و ترانزیت کالاهای افغانستان را با اختلال جدی مواجه کرده و می‌تواند تأثیرات منفی مستقیمی بر اقتصاد این کشور داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسئولان وزارت اقتصاد طالبان هشدار دادند که تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه ایران می‌تواند توافقات تجاری میان کابل و تهران را با چالش جدی مواجه کرده و تأثیرات منفی مستقیمی بر اقتصاد افغانستان داشته باشد.

 عبداللطیف نظری، معاون فنی وزارت اقتصاد طالبان گفت: «در پی اعمال این تحریم‌ها، پروژه‌های مشترک میان ایران و افغانستان با محدودیت‌ها روبرو خواهد شد، کالاهایی که از مسیر ایران به کشورهای دیگر ترانزیت می‌شوند با چالش مواجه خواهند شد و همچنین کسب‌وکار و سطح درآمد ما نیز با محدودیت‌ها و مشکلات مواجه خواهد شد.»

تحریم‌های تازه سازمان ملل شامل ممنوعیت فروش و انتقال تسلیحات، محدودیت بر فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه موشکی ایران، مسدودسازی دارایی‌ها، تحریم‌های مالی هدفمند، ممنوعیت سفر افراد تحریم‌شده، محدودیت در حمل‌ونقل دریایی و ممنوعیت معاملات تجاری مرتبط با فناوری هسته‌ای است.

افغانستان به‌شدت به واردات از ایران وابسته است؛ به‌ویژه در بخش انرژی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی. به همین دلیل، هرگونه اختلال در روابط تجاری با ایران می‌تواند تبعات اقتصادی گسترده‌ای برای این کشور داشته باشد.

خانجان الکوزی، عضو پیشین اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، با بیان اینکه «تجارت یک حق انسانی و جهانی است» تأکید کرد هر کشور موظف است از قدرت‌های خود سوءاستفاده نکند و مطابق استانداردهای بین‌المللی تجارت انجام دهد. محمد آصف استانکزی، آگاه اقتصادی، نیز هشدار داد که تحریم‌ها به‌ویژه در بخش بندر چابهار و سیستم بانکی ایران، نه تنها روابط تجاری و ترانزیتی افغانستان و ایران را تضعیف می‌کند، بلکه پیامدهای آن در سطح منطقه نیز احساس خواهد شد.

 او گفت: «ایران بهترین جایگزین پاکستان بود، و این تحریم‌ها دقیقاً سبب تورم اقتصادی در داخل کشور می‌شود، و تولیدات داخلی توسعه نخواهد یافت.»

پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، روابط اقتصادی میان کابل و تهران افزایش یافته و تنها در سال گذشته، حجم تجارت میان دو کشور به بیش از ۳.۳ میلیارد دلار رسیده که بخش عمده آن واردات از ایران بوده است.

برچسب ها: تحریم ایران ، اقتصاد افغانستان ، تجارت ایران و افغانستان
خبرهای مرتبط
متقی:
سیاست افغانستان اقتصاد محور است
بندر چابهار فرصتی استراتژیک برای اقتصاد افغانستان
سود ۱۴۰ میلیون دلاری ذخایر مسدود شده افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعا‌های جدید نتانیاهو درباره ذخایر اورانیوم ایران
آلمان: برای مذاکره با ایران آماده‌ایم
بیانیه سازمان ملل متحد درباره ۶ قطعنامه لغو شده و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
ترامپ در یک گردهمایی نادر با حضور مقامات نظامی ارشد آمریکایی شرکت می‌کند
اتهامات جاسوسی علیه مهاجران افغانستانی بخشی از عملیات روانی دشمن بود
شرکت طالبان به عنوان عضو کامل در فرمت مسکو
طالبان یک تبعه آمریکا را آزاد کرد
بحران گرسنگی میلیون‌ها افغانستانی؛ برنامه جهانی غذا هشدار داد
تأکید طالبان بر تاریخ مشترک مبارزه با دشمنان در دیدار با سفیر ایران
رشد ۲۵ درصدی تجارت پاکستان با افغانستان؛ کابل بزرگترین شریک تجاری اسلام آباد
آخرین اخبار
آلمان: برای مذاکره با ایران آماده‌ایم
طالبان یک تبعه آمریکا را آزاد کرد
بیانیه سازمان ملل متحد درباره ۶ قطعنامه لغو شده و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
نامه لاوروف به گوترش درباره اسنپ‌بک
ترامپ می‌گوید توافق صلح غزه در «مراحل نهایی» است
ترامپ در یک گردهمایی نادر با حضور مقامات نظامی ارشد آمریکایی شرکت می‌کند
خوشبینی محتاطانه ونس نسبت به طرح صلح غزه
بحران گرسنگی میلیون‌ها افغانستانی؛ برنامه جهانی غذا هشدار داد
ادعا‌های جدید نتانیاهو درباره ذخایر اورانیوم ایران
رشد ۲۵ درصدی تجارت پاکستان با افغانستان؛ کابل بزرگترین شریک تجاری اسلام آباد
شرکت طالبان به عنوان عضو کامل در فرمت مسکو
اتهامات جاسوسی علیه مهاجران افغانستانی بخشی از عملیات روانی دشمن بود
تأکید طالبان بر تاریخ مشترک مبارزه با دشمنان در دیدار با سفیر ایران
بنیان‌گذار تلگرام: فرانسه می‌خواست از پرونده‌ قضایی من سوءاستفاده کند
دانمارک پرواز پهپاد‌های غیرنظامی را در آسمان خود ممنوع کرد
ترامپ: برای رخدادی خاص و بی‌سابقه در خاورمیانه آماده‌ایم
اعزام تیم پزشکی اندونزی به کنر برای کمک به زلزله‌زدگان
تظاهرات ۱۰۰ هزار نفری در آلمان در حمایت از فلسطین + تصاویر
تصمیم پاکستان برای تعطیلی ۱۶ اردوگاه پناهجویان افغان در پاکستان
کشته شدن فرمانده ارشد داعش در مزار شریف
محکومیت سخنان ترامپ و انتقاد از «دروغین بودن» مواضع آمریکا در غزه توسط حزب رفاه ملی افغانستان
روشه؛ نغمه‌ی جاودانگی نصرالله در قلب مقاومت
شمار شهدای غزه از ۶۶ هزار نفر فراتر رفت
مسکو تهدید زلنسکی مبنی بر هدف قرار دادن کرملین را رد کرد
 ایتالیا: تونی بلر می‌تواند نقشی مهم در غزه پس از آتش‌بس ایفا کند
هذیان‌گویی رژیم جنایتکار اسرائیل درباره بازگشت اسنپ بک
طوفان در فیلیپین جان دستکم ۲۶ نفر را گرفت
کالاس: تحریم‌های ایران بازگشته، اما دیپلماسی ادامه دارد
قانونگذار آمریکایی از دولت خواست فلسطین را به رسمیت بشناسد
زلزله ۵.۳ ریشتری ترکیه را تکان داد