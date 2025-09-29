شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم یادواره شهدای ۸ سال دفاع مقدس در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم یادواره شهدای دفاع مقدس ۸ ساله و شهدای اقتدار ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه؛ بزرگداشت شهدای شهر هریس استان آذربایجان شرقی و گرامیداشت اولین سالگرد شهادت دبیرکل حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله با حضور دکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس، حجت الاسلام شیخ علیزاده امام جمعه محترم شهرزرنق و مردم ولایی این شهر هریس و حومه در مسجد سپاه این شهرستان برگزار شد.
گفتنی است این مراسم با سخنرانی سردار سرتیپ پاسدار باقرزاده فرمانده قرارگاه پشتیبانی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مداحی کربلایی علی برادری همراه بود.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

