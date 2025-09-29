باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مواضع روسیه و چین پس از اجرایی شدن مکانیسم ماشه علیه ایران گفت: رویکرد روسیه و چین بعد از اسنپ‌بک، نویدبخش آغاز روابط عمیق‌تر و موسع ایران با این کشورهاست و هم گویای آغاز خاتمه یک‌جانبه‌گرایی در دنیاست. یعنی امروز دنیا در واقع گوشش به زبان آمریکا نیست. آمریکا و اروپا خارج از همه قواعد بین‌المللی دست به این اقدام زدند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: اساساً باید گفت اسنپ‌بک فاقد وجاهت قانونی است؛ برجامی نمانده است که ظرفیتی به نام اسنپ‌بک بخواهد اجرا شود. جمهوری اسلامی به همه تعهداتش پایبند بوده و این آمریکاست و این کشورهای اروپایی هستند که نقض عهد کردند و به هیچ‌کدام از تعهدات خود پایبند نبودند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس بیان کرد: آنها میز مذاکره را به هم زدند و خارج از همه قواعد NPT زیرساخت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ما را هدف قرار دادند وهمه قواعد، اصول و مبانی را زیر پا گذاشتند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را برای اعتمادسازی انجام داد، اما چون آنها هدف‌شان هسته‌ای نیست، چون آنها هدف‌شان غنی‌سازی نیست و هدف اصلی‌شان عزت، اقتدار و امنیت ملی ماست. هدف اصلی آنها متوقف کردن پیشرفت و روند رو به رشد کشور ایران است که می‌خواهند ان را متوقف کنند به همین دلیل دست از دشمنی برنداشتند، دشمنی‌هایشان را اعمال کردند، اما نتیجه‌ای نخواهند گرفت، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که آثار روانی باید کنترل شود.

گودرزی گفت: امروز حدود دو هزار تحریم فرد و نهاد متأثر از تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده در کشور ما ساری و جاری است و با اسنپ‌بک و بازگشت قطعنامه‌ها، ۱۱۲ تحریم برمی‌گردد که بسیاری از آنها مشترک است. آنها خودشان واقفند به این حقیقت، اما دنبال این هستند که انسجام ملی را هدف قرار دهند لذا با نهایت هوشمندی، کمافیال‌سابق باید گفت مردم عزیز ما همبستگی و انسجام ملی را باید حفظ کنند؛ چراکه این بستری برای عقب‌نشینی دشمن و روند رو به رشد و پیشرفت کشور است. به عبارت بهتر، بستری برای توقف دشمن و تقویت روند رو به رشد و پیشرفت ایران خواهد بود.

عضو فراکسیون مقاومت مجلس بیان کرد: آنها می‌دانند ملت ما، ملتی با عظمت، متمدن و با فرهنگی کهن است و اهل تسلیم در برابر دشمن نیست لذا تلاش مذبوحانه‌ای می‌کنند و تمام این تهدیدها می‌تواند برای مردم ایران به فرصت تبدیل شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی برانیکه بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه، قیمت طلا، سکه و دلار افزایش پیدا کرده است. آیا این جزو همان جو روانی اسنپ‌بک است؟، اظهار کرد: چه اتفاقی افتاده؟ هنوز مگر تحریم‌ها اجرا شده؟ هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. هیچ اتفاقی نیفتاده است. اینها همه متأثر از همان آثار روانی است که عرض کردم البته برخی افراد هستند که سوءاستفاده می‌کنند، فرصت‌طلبانی که دنبال زیاده‌خواهی و منفعت‌طلبی خود هستند و دستگاه‌های نظارتی باید نظارت خود را تقویت کنند همچنین این فهم و نگاه باید در جامعه تعمیم داده شود که مراقب آثار روانی اسنپ‌بک باشیم چون آنها از به‌هم‌ریختگی قیمت‌ها نیز در واقع انسجام ملی ما را هدف قرار می‌دهند. آنها به این حقیقت و واقعیت رسیده‌اند که تا زمانی که مردم ما منسجم و متحد هستند، هیچ تهدیدی متوجه جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس بیان کرد: یک نکته مهم این است که باید انسجام و همبستگی ملی حفظ شود. آنها به‌دنبال برهم زدن آرامش عمومی برای رسیدن به نقض انسجام ملی هستند، زیرا بستر هرگونه تهدید نظامی در کشور ما برهم خوردن انسجام ملی است، اما با حفظ انسجام ملی، با تقویت این همبستگی و البته با استفاده از نقاط قوت درونی و فرصت‌های بیرونی، ما خواهیم توانست دشمن را پشیمان کنیم.

گودرزی تاکید کرد: امروز دنیا متوجه شده است که وجود اسرائیل در منطقه، یک تهدید برای منافع همه کشورهای منطقه است و متوجه شده‌اند که وجود مقاومت، یک نعمت در منطقه است و همه حتی اگر به زبان نیاورند، اما قائل به تقویت جبهه مقاومت هستند و جمهوری اسلامی ایران کما فی‌السابق حامی تمام‌عیار و تمام‌قد مقاومت در منطقه است.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اظهار کرد: اقداماتی که دشمنان می‌کنند و رویکردی که روسیه و چین از خود نشان دادند و همچنین مواجهه‌ای که سایر کشورها با این تصمیمات داشتند این نوید را می‌دهد که ما وارد مرحله جدیدی از روابط بین‌الملل می‌شویم و از طرفی دنیا وارد یک دریچه‌ای جدید در حوزه سیاست خارجی شده و شاهد پایان یک‌جانبه‌گرایی در جهان است؛ به‌گونه‌ای که توازن در حوزه‌های مختلف رعایت خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی برانیکه مجلس چه زمانی خروج از NPT را تعیین‌تکلیف می‌کند، گفت: این موضوع توسط همکاران بحث شده، اما با محوریت کمیسیون امنیت ملی و در هماهنگی با سایر ارکان نظام، این موضوع پیگیری خواهد شد.

گودرزی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه هفتاد نماینده مجلس نامه‌ای را برای ساخت بمب اتم امضا کرده‌اند؛ آیا چنین چیزی در مجلس بررسی خواهد شد؟، بیان کرد: به هر ترتیب، مباحث مختلف ممکن است توسط نمایندگان برابر قانون مطرح شود که فرایند آن یک فرایند پیش‌بینی‌شده است و ظرفیت آن در قانون وجود دارد که به چه نحوی دنبال شود که در راستای همان پاسخ قبلی بنده، چنین مباحثی همه با محوریت کمیسیون امنیت ملی و هماهنگ با سایر ارکان نظام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.