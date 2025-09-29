در دو روز گذشته شاخص کل بورس برخلاف روند روز‌های معاملاتی گذشته صعودی بود؛ بر همین اساس کارشناسان بر این باورند این روند صعودی دلایلی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - دو روزی است که شاخص‌های بازار سرمایه بعد از مدت‌ها روند منفی و درجا زدن در حال رشد هستند و نماد‌های بازار بالاخره سبز پوش شدند؛ به طوری که روز شنبه شاخص کل بورس با افزایش ۵۳ هزار و ۲۷۰ واحد در تراز ۲ میلیون و ۵۷۷ هزار واحدی قرار گرفت و روز گذشته هم با افزایش بیش از ۶۱ هزار واحدی در سطح ۲ میلیون و ۶۳۹ هزار واحدی ایستاد.

ارزش معاملات بازار سهام نیز در دو روز گذشته پس از مدت‌ها بنابرگفته کارشناسان در محدود‌های خوبی قرار گرفت به طوری که شنبه در پایان معاملات ارزش معاملات به ۵.۱ همت و روز یکشنبه از مرز ۶ همت عبور کرد.

قیمت‌های جذاب سهام

روند صعودی شاخص‌های بازار سرمایه که در خصوص چرایی آن نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار سرمایه در یک سال گذشته فراز و فرود‌های زیادی را تجربه کرده است. با توجه به اخباری که در ماه‌های اخیر وجود داشته و به ویژه جنگ دوازده روزه، بازار در وضعیت اصلاحی تند و تیزی قرار گرفت. این موضوع باعث شد که قیمت‌ها به شدت جذاب شوند و یک کف‌سازی مطمئن در سهام صورت گیرد. به طوری که اخبار منفی و مثبتی که به بازار می‌رسید، نتوانستند در هفته‌های اخیر موجب اصلاح قیمتی در سهام شوند و عملاً ما روی حمایت بسیار معتبر قرار گرفتیم.

پیش خور شدن اخبار منفی

میرزایی ادامه داد: با تعیین تکلیف موضوع اسنپ‌بک و پیش‌خور بودن تمام تأثیرات منفی که می‌تواند به‌طور کوتاه‌مدت روی بازار سرمایه تأثیر بگذارد، بازار سرمایه از ترس و نگرانی‌هایی که داشت عبور کرد. با توجه به جذاب بودن قیمت‌ها و آمادگی معامله‌گران برای ورود به خرید، شاهد بازگشت پرقدرت بازار بودیم و دو روز پیاپی صف‌های خرید سنگین را در بازار مشاهده کردیم.

او همچنین به رشد بازار‌های موازی از جملخ طلا اشاره کرد و گفت: بسیاری از افرادی که در صندوق‌های طلا سرمایه‌گذاری کرده بودند، با توجه به سود بالایی که کسب کردند، تمایل دارند بخشی از این سود‌ها را به بازار سرمایه منتقل کنند. این سرریز سرمایه‌گذاری و سود‌های کسب‌شده باعث تقویت جبهه خریداران در بازار شده است؛ روز گذشته شاهد صف‌های تقاضای سیزده همتی در بازار سرمایه بودیم که در ماه‌های اخیر بی‌نظیر بوده است.

میرزایی در ادامه افزود: احتمال تداوم تقاضا وجود دارد، اما طبیعی است که نوسان همواره در بازار وجود داشته باشد. در روز‌های آینده احتمال نوسانات محدود در بازار سرمایه وجود دارد. سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که به دلیل دامنه نوسان محدود و اخبار سیاسی، بازار در برخی روز‌ها به صف خرید می‌رود.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: نباید فراموش کنیم که هر سهمی را در هر قیمتی خریداری نکنیم. توصیه می‌کنیم سرمایه‌گذاران هم در صف‌های فروش نروند و هم در صف‌های خرید به‌صورت هیجانی رفتار نکنند. با توجه به متغیر‌های کلان تأثیرگذار اقتصادی، بازار سرمایه به زودی متعادل خواهد شد و روند با ثباتی را ان‌شاءالله پشت سر خواهد گذاشت. بنابراین، لازم است با آرامش و مطالعه، معاملات خود را انجام دهند تا بتوانند بازدهی مناسبی کسب کنند.

پیش از هم دیگر کارشناس بازار سرمایه محمد غفوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: بازار سرمایه به سبب انتظارت تورمی و تعیین تکلیف بحث اسنپ‌بک روند مثبت را تجربه کرد.

مجموعه‌ای از عوامل باعث شکل‌گیری فضای امیدوارکننده در بورس شد

همچنین یکی دیگر از کارشناس بازار سرمایه امیر ندیری در گفت‌و‌گو با سازمان بورس گفته بود: مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و حمایتی باعث شکل‌گیری فضای امیدوارکننده در بورس شده است.

او افزود: افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و ایجاد فاصله معنادار میان دلار آزاد و دلار نیما، این انتظار را در میان سرمایه‌گذاران تقویت کرده که در نهایت نرخ ارز نیما نیز به سمت تعدیل حرکت کند. چنین انتظاری به‌طور طبیعی بر سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور اثر مثبت گذاشته است. کاهش ریسک‌های سیاسی، فضای روانی بازار را بهبود داده و زمینه اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران را فراهم کرده است؛ عامل مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت، حمایت‌های مستمر صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار است که باعث کاهش شناوری سهام و کنترل فشار فروش شده است. در کنار این عامل، برخی صنایع نیز شرایط بنیادی مطلوبی را تجربه کرده‌اند.

حالا باید منتظر ماند و دید در ادامه روند حرکتی شاخص‌های بازار سرمایه چگونه خواهد بود و آیا همچنان شاخص‌های بازار با سرعت به روند صعودی خود ادامه خواهند داد؟

