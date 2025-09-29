رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری از ۷ هزار و ۴۳۷ مورد حیوان گزیدگی طی یکسال اخیر در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مهربان صادقی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت گرامیداشت روز جهانی هاری با شعار «وقتشه! تو، من، با هم؛ جامعه‌ای بدون هاری» اظهار کرد: هاری یک بیماری ویروسی قابل‌انتقال از حیوان به انسان (زئونوز) است که ویروس خانواده Lyssavirus را شامل می‌شود که ویروس معمولاً از طریق بزاق حیوان مبتلا معمولاً از راه گازگرفتگی یا خراش منتقل می‌شود.

وی افزود: پس از شروع علائم عصبی، فرد مبتلا تقریباً همیشه جان خود را از دست می‌دهد، بنابراین پیشگیری فوری پس از تماس (PEP) حیاتی است.



صادقی ادامه داد: تعداد موارد حیوان گزیدگی و گزش در استان طی سال گذشته ۷ هزار و ۴۳۷ مورد بوده که خوشبختانه موردی از مرگ گزارش نشد.

وی یادآور شد: نسبت تعداد مرگ و میر به مجموع موارد مراجعه به مراکز بسیارکم است، زیرا بسیاری از گزیدگی‌ها سریعا شست‌وشو و PEP دریافت می‌کنند با این حال میزان بروز مرگ ناشی از هاری در هر ۱۰۰ هزار گزش ۵.۷ است.



وی بیشترین گروه سنی قربانیان سگ‌گزیدگی را کودکان و به خصوص دانش اموزان برشمرد و افزود: الگوی کلی در ایران و استان ما نشان می‌دهد که سگ‌گزیدگی‌های شهری و پیرامون شهر‌ها بخش عمده موارد را تشکیل می‌دهد، چون تراکم انسانی و تماس با سگ‌های خانگی/ولگرد بیشتر است.



وی ادامه داد: رهاسازی یا افزایش توله‌زایی سگ‌های خانگی و کنترل زاد و ولد ناکافی باعث افزایش جمعیت سگ‌های بلاصاحب شده است که مدیریت ضعیف ساماندهی سگ‌های بلاصاحب و نبود برنامه‌های جامع جمع‌آوری در برخی شهر‌ها و آگاهی پایین و تماس نزدیک مردم (به‌ویژه کودکان) با سگ‌ها و نیز افزایش تراکم انسانی در مناطق شهری است.

وی باا بیان اینکه واکسن و سرم ضدهاری درکشور به اندازه نیاز وجود دارد و در این خصوص کمبودی نداریم گفت: در آخرین نشریه سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸ فقط سه نوبت در روز‌های صفر، ۳، و ۷ و هر نوبت ۲ تزریق را تایید کرده است که در ایران نیز این روش مورد تایید واستفاده قرار می‌گیرد.