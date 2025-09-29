باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تفاوت عکس دفاع مقدس با عکس عادی + فیلم

عکاس پیشکسوت دفاع مقدس در مورد عکاسی دفاع مقدس نکاتی بیان‌ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ امیرعلی جوادیان، عکاس پیشکسوت دفاع مقدس با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در خصوص عکاسی دفاع مقدس توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

