مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: ۳۰ هزار و ۴۴۹ متقاضی نهضت ملی مسکن در این استان تایید نهایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محبوب حیدری گفت: ۳۰ هزار و ۴۴۹ متقاضی نهضت ملی مسکن در این استان تایید نهایی شده و از این تعداد ۲۹ هزار و ۲۸۹ متقاضی، آورده اولیه خود را واریز کردند.
او افزود: هماکنون ۲۶ هزار و ۹۲۶ واحد مسکونی در استان در دست ساخت است تلاش بر این است جهت تامین زیرساختهای مسکن استان هم ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال پرداخت شود.
حیدری از اختصاص هفت هزار میلیارد ریال برای آمادهسازی طرحهای مسکن ملی استان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی طرحهای آمادهسازی و معابر عمومی شامل خیابانهای اصلی، فرعی و کوچهها با ۹۲ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین راه سازی در حال اجراست.
او همچنین از احداث چهار هزار و ۵۰۰ واحد مسکن در قالب طرح جوانی جمعیت در شهرهای نمین، نیر، سرعین و اردبیل خبر داد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: از این تعداد، زمین مورد نیاز برای یک هزار و ۳۰۰ نفر تامین و تعهد شده تا برای سایر متقاضیان نیز زمین مورد نیاز تامین شود.
او تصریح کرد: در قالب طرح جوانی جمعیت، برای متقاضیان شهرهای نمین، نیر، سرعین و اردبیل در شهر نمین و سایر شهرها در شهرستانهای مورد نظر زمین مورد نیاز تامین شده تا واحدهای مسکونی با همراهی متقاضیان و خانوادههای با جمعیت سه فرزند به بالا احداث شود.
حیدری بیان کرد: طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین طرحهای اجرایی در سطح کشور است که برخلاف سایر طرحها در حوزه مسکن، از گستردگی و پیچیدگیهای خاصی برخوردار است و با استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن و سایر نهادها واحدهای مسکن ملی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
منبع: راه و شهرسازی