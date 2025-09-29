باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حسین مهاجری در بررسی فازبندی عملیات بهره‌برداری متروی کرج با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر بهره‌برداری کامل از خط ۲ مترو، بر لزوم توجه به مسائل فنی و اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به وجود شرکت‌های داخلی معتبر در حوزه سیگنالینگ، اظهار داشت:در شرایط فعلی، شرکت‌های داخلی توانایی ارائه خدمات سیگنالینگ با کیفیت بالا را دارند و نیازی به استفاده از برندهای خارجی نیست.

عضو شورای اسلامی شهر کرج افزود: با توجه به تحریم‌ها، ممکن است دریافت گواهی‌نامه‌های بین‌المللی دشوار باشد، اما این امر مانع از ارائه خدمات با کیفیت توسط شرکت‌های داخلی نمی‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر کرج همچنین به اهمیت تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری ایمن و مؤثر از مترو اشاره کرد و گفت: تأمین ماشین‌آلات امدادی و سیستم‌های تهویه مناسب برای ایمنی مسافران ضروری است و باید در اولویت قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در تأمین زمین برای دپو و تعمیرات قطارها، خاطرنشان کرد: عدم تأمین زمین مناسب برای دپو و تعمیرات می‌تواند به تأخیر در بهره‌برداری و افزایش هزینه‌ها منجر شود.

مهاجری همچنین بر لزوم تدوین برنامه زمان‌بندی مشخص برای تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده و رفع محدودیت‌های موجود تأکید کرد و گفت: باید با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ای جامع و اجرایی برای تکمیل پروژه مترو تدوین و اجرایی شود.

وی با اشاره به اهمیت مترو در کاهش ترافیک و آلودگی هوا، تاکید کرد: بهره‌برداری کامل از مترو می‌تواند گامی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهری باشد.