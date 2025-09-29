باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - صالحی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: توجه همهجانبه و رسیدگی دقیق به دغدغهها و مسائل مختلف، از جمله موضوع برقراری ارامش و امنیت ، با هدف توسعه همهجانبه، برنامهای که با هدف ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و بهبود شرایط مراکز درمانی دنبال میشود.
دکتر صالحیفرد با تأکید بر اهمیت امنیت بیمارستانها به عنوان مراکز حیاتی ارائه خدمات سلامت،همراهی نیروی های انتظامی را یکی از اولویتهای اصلی دانشگاه علوم پزشکی دانست و گفت: حضور مستمر نیروهای انتظامی نقش کلیدی در پیشگیری از ناهنجاریها و حفظ آرامش روانی بیماران دارد.
وی اجرای این طرح را بخشی از برنامههای بلندمدت خود برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی و آموزشی عنوان کرد و ادامه داد: نظارت مستمر بر روند اجرا تداوم دارد تا امنیت و نظم در تمامی بخشهای بیمارستان حفظ شود و به افزایش رضایتمندی و امنیت مراجعهکنندگان منجر گردد.