چو سون هوی و وانگ یی در چین برای گفتگو در مورد مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری‌های رسمی چین و کره شمالی گزارش دادند که چو سون هوی، وزیر امور خارجه کره شمالی روز یکشنبه در دومین سفر خود به پایتخت چین در تنها یک ماه با وانگ یی، دیپلمات ارشد چین در پکن دیدار کرد.

وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: وانگ به چو گفت که «چین مایل به تقویت هماهنگی و همکاری با جمهوری دموکراتیک خلق کره در امور بین‌المللی و منطقه‌ای است».

تحلیلگران می‌گویند کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی به دنبال بازگشت به صحنه جهانی است. او در اوایل سپتامبر به همراه چو به پکن سفر کرد تا در یک رژه نظامی عظیم شرکت کند که فرصتی بی‌سابقه را برای ایستادن در کنار شی جین پینگ، رهبر چین و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و کسب حمایت ضمنی از سلاح‌های هسته‌ای را فراهم می‌کرد.

خبرگزاری رسمی کره شمالی، کی‌سی‌ان‌ای، گزارش داد که چو پیامی از کیم جونگ اون مبنی بر اینکه روابط دوجانبه بین دو کشور تغییرناپذیر است و باید برای برآورده کردن نیاز‌های زمانه توسعه یابد، ارائه داد. او گفت که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در آخرین نشست خود در حاشیه رژه، یک مسیر و اصل اساسی برای روابط دوجانبه تعیین کردند که نیاز‌های تغییر امور بین‌المللی را برآورده می‌کند.

در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است که وانگ به چو گفت که این دو کشور باید تبادلات در زمینه حکومت داری را افزایش دهند و او را در مورد وضعیت داخلی دومین اقتصاد بزرگ جهان مطلع کرد.

به گزارش KCNA، کیم در پکن به شی گفت که پیونگ یانگ به حمایت از چین در حفاظت از حاکمیت متحد خود ادامه خواهد داد.

دیدار بین دو وزیر امور خارجه در حالی انجام شد که انتظار می‌رود شی جین پینگ برای شرکت در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) که قرار است از ۳۱ اکتبر تا ۱ نوامبر در گیونگجو برگزار شود، به کره جنوبی سفر کند.

کره جنوبی همچنین معتقد است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا احتمالاً برای شرکت در رویداد APEC به این کشور سفر خواهد کرد، اگرچه واشنگتن رسماً حضور او را تأیید نکرده است.

منبع: رویترز

