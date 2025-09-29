مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از ابطال پروانه فعالیت مشاوران متخلف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: طرح نظارتی ویژه بازار مسکن ومشاوران املاک با حضور روسای شعب تعزیرات حکومتی، کارشناسان اداره ثبت اسناد واملاک، نماینده دادستان و بازرسان اتحادیه انجام می‌شود و با تخلفات ثبت نکردن معاملات در سامانه ثبت الکتونیک اسناد، صادر نکردن صورتحساب، نداشتن نرخ نامه و نداشتن پروانه کسب بازرسی شده و برای متخلفین پرونده تشکیل شد.

او افزود: از ابتدای شهریور ماه امسال تا کنون ۲۲ اکیپ گشت مشترک از ۹۲ واحد مشاور املاک بازرسی و برای ۵۷ واحد متخلف درشعب تعزیرات حکومتی برای آنها پرونده تشکیل شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: متصدیان مشاورین املاک در صورت تکرار تخلف، علاوه بر جریمه سنگین، پروانه فعالیت این مشاوران ابطال شده و آنها دیگر مجاز به فعالیت در این حرفه نخواهند بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ و یا شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ اعلام، تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن با متخلفین برخورد قانونی شود