تشرف حدود ۹ هزار عمره‌گزار به سرزمین وحی

از ابتدای شهریور ۱۴۰۴ تاکنون نزدیک به ۹ هزار زائر ایرانی به مکه و مدینه مشرف شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - از ابتدای شهریورماه سال جاری تاکنون ۹ هزار ایرانی عازم سرزمین وحی شده‌اند.

 

