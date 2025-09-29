وزیر دفاع آمریکا دستور داد ۲۰۰ نیروی گارد ملی اورگان برای اعزام به شهر پورتلند تحت اختیار فدرال مستقر شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه دستور داد ۲۰۰ نیروی گارد ملی اورگان تحت اختیار فدرال مستقر شوند، در حالی که ایالت اورگان دادخواستی را علیه اقدام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای اعزام نیرو‌های نظامی به شهر پورتلند تحت کنترل دموکرات‌ها ارائه کرده است.

رئیس جمهور جمهوری‌خواه روز شنبه از برنامه‌هایی برای اعزام نیرو به پورتلند خبر داد و گفت که از آنها برای محافظت از تأسیسات مهاجرت فدرال در برابر "تروریست‌های داخلی" استفاده خواهد شد و او به آنها اجازه می‌دهد در صورت لزوم از "تمام قوا" استفاده کنند.

استقرار نیرو‌های نظامی توسط ترامپ در سایر شهرداری‌ها به رهبری دموکرات‌ها از جمله لس‌آنجلس و واشنگتن دی سی باعث ایجاد چالش‌های قانونی و اعتراضات شده است.

شکایت ایالت اورگان علیه ترامپ، هگزت و کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی روز یکشنبه توسط دن ریفیلد، دادستان کل دموکرات اورگان، در دادگاه فدرال پورتلند ثبت شد. این شکایت، ترامپ را به تجاوز از اختیاراتش متهم کرده است.

در این شکایت آمده است: «رئیس جمهور با استناد به چیزی بیش از بهانه‌های بی‌اساس و به‌شدت اغراق‌آمیز، می‌گوید پورتلند شهری «جنگ‌زده» و «تحت محاصره» «تروریست‌های داخلی» است. بنابراین، متهمان به قدرت حاکمیتی اورگان برای مدیریت فعالیت‌های اجرای قانون و منابع گارد ملی خود تجاوز کرده‌اند.»

در این شکایت آمده است که اعتراضات علیه آژانس مهاجرت و گمرک در پورتلند از ماه ژوئن کوچک و نسبتاً مهار شده است.

شش مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود به رویترز گفتند که استقرار برنامه‌ریزی‌شده ترامپ بسیاری را در پنتاگون غافلگیر کرد. روز یکشنبه، هگزت یادداشتی را امضا کرد که دستور استقرار ۲۰۰ نیروی گارد ملی اورگان را تحت اختیار فدرال صادر می‌کرد. این یادداشت به عنوان ضمیمه شکایت اورگان منتشر شد.

طبق داده‌های اولیه منتشر شده توسط انجمن روسای شهر‌های بزرگ در گزارش جرایم خشونت‌آمیز خود، جرایم خشونت‌آمیز در پورتلند در شش ماه اول سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. طبق این آمار، قتل‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۱ درصد کاهش یافته است.

از زمان بازگشت به ریاست جمهوری در ژانویه، ترامپ جرم و جنایت را به تمرکز اصلی دولت خود تبدیل کرده است، حتی با وجود اینکه میزان جرایم خشونت‌آمیز در بسیاری از شهر‌های ایالات متحده کاهش یافته است.

در سال ۲۰۲۰، اعتراضاتی در مرکز شهر پورتلند، منطقه شمال غربی اقیانوس آرام که به عنوان یک شهر لیبرال شهرت دارد، پس از کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست به نام جورج فلوید توسط یک افسر پلیس سفیدپوست در مینیاپولیس آغاز شد. این اعتراضات ماه‌ها ادامه داشت و برخی از رهبران مدنی در آن زمان گفتند که استقرار نیرو‌های فدرال توسط ترامپ به جای سرکوب، آنها را تحریک کرده است.

 مشخص نبود که آیا هشدار ترامپ مبنی بر اینکه نیرو‌های آمریکایی می‌توانند از «تمام قوا» در خیابان‌های پورتلند استفاده کنند، به این معنی است که او به نوعی مجوز استفاده از نیروی کشنده را داده است یا خیر و اگر چنین است، تحت چه شرایطی. نیرو‌های آمریکایی قادر به استفاده از زور برای دفاع از خود در استقرار‌های داخلی ایالات متحده هستند.

کیت ویلسون، شهردار پورتلند مانند دیگر مقامات اورگان، روز شنبه از طریق رسانه‌های اجتماعی از دستور ترامپ مطلع شد. بسیاری هم در پنتاگونِ خودِ ترامپ غافلگیر شدند.

یکی از مقامات آمریکایی گفت: «این یک جرقه از آسمان بود» و افزود که ارتش پیش از این بر انجام برنامه‌ریزی محتاطانه برای استقرار احتمالی نیرو‌ها توسط ترامپ در شهر‌هایی مانند شیکاگو و ممفیس متمرکز بود.

چند روز پس از تیراندازی که یک مرکز اجرای مهاجرت و گمرک در دالاس را هدف قرار داد و یک بازداشتی را کشته و دو نفر دیگر را به شدت زخمی کرد، تنش‌های فزاینده‌ای در شهر‌های بزرگ ایالات متحده بر سر سرکوب شدید مهاجرت ترامپ وجود داشته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: گارد ملی ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
تهدید ترامپ به اعلام وضعیت اضطرار ملی در واشنگتن
پنتاگون محدودیت‌های جدیدی را برای پوشش خبری ارتش اعمال می‌کند
واشنگتن پست: ۱۰۰۰ نیروی گارد ملی در لوئیزیانا مستقر می شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
تجهیز مرز دوغارون؛ شریان حیاتی صادرات سوخت ایران به افغانستان
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
گزافه گویی تروئیکای اروپا علیه ایران پس از اسنپ بک
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
آخرین اخبار
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
قطر تماس عذرخواهی نتانیاهو را تایید کرد
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
حماس: برای آزادی اسرا در چارچوب توافقی جامع مبنی بر پایان جنگ و خروج اشغالگران از غزه آماده‌ایم
حزب حاکم کارگر انگلیس به پذیرش وقوع نسل‌کشی در غزه رای داد
تظاهرات اسرائیلی‌ها در برابر سفارت آمریکا در تل آویو برای پایان جنگ و آزادی اسرا
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
کره شمالی: هرگز از انرژی هسته‌ای دست نخواهیم کشید
گزافه گویی تروئیکای اروپا علیه ایران پس از اسنپ بک
ترامپ در استقبال از نتانیاهو: مطمئنم به زودی صلح در غزه برقرار خواهد شد
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
پوتین دستور بزرگترین فراخوان پاییزی خدمت سربازی از سال ۲۰۱۶ را صادر کرد
انگلیس از یک «حادثه» در نزدیکی عدن یمن خبر داد
ترامپ روی فیلم‌های خارجی هم تعرفه بست
تجهیز مرز دوغارون؛ شریان حیاتی صادرات سوخت ایران به افغانستان
ارسال کمک های هند به افغانستان از طریق چابهار
۳ آمریکایی در زندان های افغانستان
مرگ ۵ کودک بر اثر سرخک؛ آغاز کارزار واکسیناسیون گسترده در افغانستان
گفتگوی ترامپ و امیر قطر پیش از دیدارش با نتانیاهو
حبس ابد برای شهروند عراقی به اتهام قاچاق جنگجو به ارتش روسیه
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سرگرفت
کاخ سفید: توافق غزه «بسیار نزدیک» است
قطع سراسری اینترنت فیبر نوری در افغانستان
پوتین قانون خروج از معاهده ضد شکنجه اتحادیه اروپا را امضا کرد
انگلیس تحریم‌های جدید مرتبط با ایران اعمال کرد
مدودف: اروپا توان تحمل جنگ با ما را ندارد