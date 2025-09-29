وزیر دفاع آمریکا دستور داد ۲۰۰ نیروی گارد ملی اورگان برای اعزام به شهر پورتلند تحت اختیار فدرال مستقر شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه دستور داد ۲۰۰ نیروی گارد ملی اورگان تحت اختیار فدرال مستقر شوند، در حالی که ایالت اورگان دادخواستی را علیه اقدام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای اعزام نیروهای نظامی به شهر پورتلند تحت کنترل دموکراتها ارائه کرده است.
رئیس جمهور جمهوریخواه روز شنبه از برنامههایی برای اعزام نیرو به پورتلند خبر داد و گفت که از آنها برای محافظت از تأسیسات مهاجرت فدرال در برابر "تروریستهای داخلی" استفاده خواهد شد و او به آنها اجازه میدهد در صورت لزوم از "تمام قوا" استفاده کنند.
استقرار نیروهای نظامی توسط ترامپ در سایر شهرداریها به رهبری دموکراتها از جمله لسآنجلس و واشنگتن دی سی باعث ایجاد چالشهای قانونی و اعتراضات شده است.
شکایت ایالت اورگان علیه ترامپ، هگزت و کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی روز یکشنبه توسط دن ریفیلد، دادستان کل دموکرات اورگان، در دادگاه فدرال پورتلند ثبت شد. این شکایت، ترامپ را به تجاوز از اختیاراتش متهم کرده است.
در این شکایت آمده است: «رئیس جمهور با استناد به چیزی بیش از بهانههای بیاساس و بهشدت اغراقآمیز، میگوید پورتلند شهری «جنگزده» و «تحت محاصره» «تروریستهای داخلی» است. بنابراین، متهمان به قدرت حاکمیتی اورگان برای مدیریت فعالیتهای اجرای قانون و منابع گارد ملی خود تجاوز کردهاند.»
در این شکایت آمده است که اعتراضات علیه آژانس مهاجرت و گمرک در پورتلند از ماه ژوئن کوچک و نسبتاً مهار شده است.
شش مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود به رویترز گفتند که استقرار برنامهریزیشده ترامپ بسیاری را در پنتاگون غافلگیر کرد. روز یکشنبه، هگزت یادداشتی را امضا کرد که دستور استقرار ۲۰۰ نیروی گارد ملی اورگان را تحت اختیار فدرال صادر میکرد. این یادداشت به عنوان ضمیمه شکایت اورگان منتشر شد.
طبق دادههای اولیه منتشر شده توسط انجمن روسای شهرهای بزرگ در گزارش جرایم خشونتآمیز خود، جرایم خشونتآمیز در پورتلند در شش ماه اول سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. طبق این آمار، قتلها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۱ درصد کاهش یافته است.
از زمان بازگشت به ریاست جمهوری در ژانویه، ترامپ جرم و جنایت را به تمرکز اصلی دولت خود تبدیل کرده است، حتی با وجود اینکه میزان جرایم خشونتآمیز در بسیاری از شهرهای ایالات متحده کاهش یافته است.
در سال ۲۰۲۰، اعتراضاتی در مرکز شهر پورتلند، منطقه شمال غربی اقیانوس آرام که به عنوان یک شهر لیبرال شهرت دارد، پس از کشته شدن یک مرد سیاهپوست به نام جورج فلوید توسط یک افسر پلیس سفیدپوست در مینیاپولیس آغاز شد. این اعتراضات ماهها ادامه داشت و برخی از رهبران مدنی در آن زمان گفتند که استقرار نیروهای فدرال توسط ترامپ به جای سرکوب، آنها را تحریک کرده است.
مشخص نبود که آیا هشدار ترامپ مبنی بر اینکه نیروهای آمریکایی میتوانند از «تمام قوا» در خیابانهای پورتلند استفاده کنند، به این معنی است که او به نوعی مجوز استفاده از نیروی کشنده را داده است یا خیر و اگر چنین است، تحت چه شرایطی. نیروهای آمریکایی قادر به استفاده از زور برای دفاع از خود در استقرارهای داخلی ایالات متحده هستند.
کیت ویلسون، شهردار پورتلند مانند دیگر مقامات اورگان، روز شنبه از طریق رسانههای اجتماعی از دستور ترامپ مطلع شد. بسیاری هم در پنتاگونِ خودِ ترامپ غافلگیر شدند.
یکی از مقامات آمریکایی گفت: «این یک جرقه از آسمان بود» و افزود که ارتش پیش از این بر انجام برنامهریزی محتاطانه برای استقرار احتمالی نیروها توسط ترامپ در شهرهایی مانند شیکاگو و ممفیس متمرکز بود.
چند روز پس از تیراندازی که یک مرکز اجرای مهاجرت و گمرک در دالاس را هدف قرار داد و یک بازداشتی را کشته و دو نفر دیگر را به شدت زخمی کرد، تنشهای فزایندهای در شهرهای بزرگ ایالات متحده بر سر سرکوب شدید مهاجرت ترامپ وجود داشته است.
منبع: رویترز