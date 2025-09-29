باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - آئین قرعهکشی رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور برگزار شد و بر این اساس شهروند ساری در مرحله مقدماتی با تیمهای مقاومت همدان، نفت امیدیه، وارو انرژی کردستان، تیپ ۳۷۷ نزاجا مشهد، استقلال تهران، ذوب آهن اصفهان و علقمه یزد روبهرو خواهد شد.
در گروه دوم تیمهای کلینیک ایرانیان قم، جنگی مشهد، پاریزه ر کردستان، آرمان زنجان، مقاومت البرز، پاس تهران، فولاد آلیاژی یزد و پاس بافق حضور دارند.
فرش آرا مشهد، دلسوختگان قم، عمران بتن اکباتان، مقاومت تهران، کسری گرمدره، سیمین کک شاهرود، صنایع اردکان یزد و اتحاد سرخس هم تیم حاضر در گروه سوم هستند.
مرحله مقدماتی این مسابقات با شرکت ۲۴ تیم در ۳ گروه ۸ تیمی برگزار میشود.
در پایان مرحله نخست از هر گروه ۲ تیم به همراه ۲ تیم سوم برتر گروهها به مرحله نهایی صعود خواهند کرد.
مرحله نهایی نیز با حضور ۸ تیم در ۲ گروه ۴ تیمی برگزار میشود و تیمهای اول هر گروه به لیگ برتر صعود خواهند کرد.