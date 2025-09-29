تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران که در مسابقات بین‌قاره‌ای حضور دارد با تیم‌های استرالیا و کره‌جنوبی همگروه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس، با انجام مراسم قرعه‌کشی این رقابت‌ها، تیم ایران فردا استراحت خواهد داشت و کره و استرالیا به مصاف هم می‌روند.

در گروه اول این مسابقات، چین، قزاقستان و هنک‌کنگ، در گروه دوم تایلند، نیوزیلند و نماینده تنیس آمریکای جنوبی و در گروه سوم چین‌تایپه، جزایر پاسفیک و نماینده تنیس آفریقا حضور دارند.

رقابت‌های تنیس کمتر از ۱۲ سال بین قاره‌ای در شرایطی از فردا آغاز می‌شود که تیم دختران ایران برای نخستین‌بار در این رویداد به میدان می‌رود. این مسابقات از ۷ تا ۱۳ مهرماه در شیمکنت و تحت نظر فدراسیون تنیس آسیا و به میزبانی فدراسیون تنیس قزاقستان برگزار خواهد شد.

گفتنی است تیم ملی تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال کشورمان به دلیل کسب عنوان ششم در رقابت‌های قهرمانی آسیا به این رویداد دعوت شده است. این مسابقات بر روی زمین خاک به صورت ۲دیدار انفرادی و یک بازی دونفره پیگیری می‌شود.

ساغر سالکی‌فر، شایلین ظفریکانی و نیل‌سو اشرف‌زاده با هدایت پونه طوافی و تونی اندروویچ به عنوان مدیر فنی راهی این مسابقات شده است.

