بر اساس آخرین گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در شهریور امسال ۵۵۳ زمین‌لرزه در کشور و نواحی همجوار ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (شهریور ۱۴۰۳) کاهش ۴.۲ درصدی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایران به دلیل قرار گرفتن روی کمربند آلپ - هیمالیا جزء کشور‌های زلزله‌خیز جهان محسوب می‌شود. عامل اصلی زلزله‌ها در کشور فشاری است که از سوی صفحه عربستان به فلات ایران وارد می‌شود و بخش بزرگی از کشور از حیث لرزه‌خیزی جزء مناطق پر خطر جهان محسوب می‌شود.

طبق آخرین گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری در شهریور ماه ۱۴۰۴ در مجموع ۵۵۳ زمین‌لرزه را در کشور و نواحی همجوار ثبت کردند که این تعداد نسبت به مرداد امسال ۱.۵ درصد، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصدی داشته است، اما نسبت به میانگین ماهانه سال ۱۴۰۳ کاهش ۴.۳ درصدی را ثبت کرده است.

در شهریور ماه امسال ۱۰ زمین‌لرزه با بزرگی بیش از ۴ در مقیاس امواج درونی زمین در نواحی مرزی کشور ثبت شده که بزرگ‌ترین آن زمین‌لرزه‌های ۲۲ و ۲۳ شهریور ماه با بزرگی ۴.۷ در حوالی خشت و کنارتخته استان فارس بوده است.

استان‌های کرمان با ۶۵ زمین لرزه، خراسان رضوی با ۶۳ زمین‌لرزه و یزد با ۴۲ زمین لرزه؛ لرزه‌خیزترین استان‌های کشور در شهریور ماه امسال بودند. در این بازه زمانی در پایتخت نیز ۲ زمین‌لرزه ثبت شد که بزرگ‌ترین آنها با بزرگی ۲ در حوالی لواسان ثبت شده است.

ارتقای جایگاه دانشگاه تهران در رتبه‌بندی‌های جهانی/ خودگردانی و مسئولیت اجتماعی در کانون تحول آموزش عالی
