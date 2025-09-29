باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رونمایی از اولین تمبر ویژه روز جهانی ناشنوایان در اصفهان + فیلم

به مناسبت روز جهانی ناشنوایان از تمبر یادبود این مناسبت با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آئینی از نخستین بارکد خوان دیجیتال آثار تاریخی ویژه ناشنوایان و اولین تمبر ویژه روز جهانی ناشنوایان در اصفهان رونمایی شد.

 

مطالب مرتبط
رونمایی از اولین تمبر ویژه روز جهانی ناشنوایان در اصفهان + فیلم
young journalists club

چرا قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اجرا نمی شود؟ + فیلم

رونمایی از اولین تمبر ویژه روز جهانی ناشنوایان در اصفهان + فیلم
young journalists club

تراشه‌ای جدید که محدودیت‌های معلولان را رفع می‌کند + فیلم

رونمایی از اولین تمبر ویژه روز جهانی ناشنوایان در اصفهان + فیلم
young journalists club

فعالیت بزرگترین نیروگاه خورشیدی تجمیعی حمایتی کشور در اشکذر + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ادامه‌دار بودن کمبود شیرخشک رژیمی در داروخانه‌ها + فیلم
۹۰۳

ادامه‌دار بودن کمبود شیرخشک رژیمی در داروخانه‌ها + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۴
حمله نیروهای امنیتی شیکاگو به معترضان با گازش اشک‌آور + فیلم
۶۳۹

حمله نیروهای امنیتی شیکاگو به معترضان با گازش اشک‌آور + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۴
بازداشت به دلیل دست نوشته + فیلم
۶۳۴

بازداشت به دلیل دست نوشته + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۴
شلیک صهیونیست‌ها به پزشک فلسطینی در بیمارستان ناصر + فیلم
۶۲۸

شلیک صهیونیست‌ها به پزشک فلسطینی در بیمارستان ناصر + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۴
از خرید سوخت مکمل در جایگاه های سوخت خودداری کنید + فیلم
۶۲۰

از خرید سوخت مکمل در جایگاه های سوخت خودداری کنید + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.