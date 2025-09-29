رونمایی از اولین تمبر ویژه روز جهانی ناشنوایان در اصفهان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0622\u0626\u06cc\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631\u06a9\u062f \u062e\u0648\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u062c\u06cc\u062a\u0627\u0644 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0646\u0627\u0634\u0646\u0648\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u062a\u0645\u0628\u0631 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0646\u0627\u0634\u0646\u0648\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f.\n\u00a0\n