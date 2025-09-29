باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهنام سعیدی دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی براینکه ایران با آنها مذاکره مستقیم داشته باشد، گفت: متاسفانه کشورهای اروپایی تحت فشار مستقیم آمریکا مکانیزم ماشه را فعال کردند و این اقدام خلاف قواعد بین‌المللی، خلاف اخلاق و در حقیقت نقض تعهدی بود که کشورهای اروپایی انجام دادند البته بسیاری از کشورها این اقدام را قبول ندارند و به صراحت اعلام کردند که این امر مخالف قوانین بین‌المللی است و کشورهایی مانند روسیه، چین و بسیاری دیگر اصلاً اسنپ‌بک را قبول ندارند و گفتند آن را اجرا نخواهیم کرد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس اظهار کرد: در بحثی که مطرح کردند که مذاکرات دوباره ادامه داشته باشد، نگاه ما به رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری است. حضرت آقا بارها فرمودند که مذاکره با آمریکا نه‌تنها فایده‌ای ندارد بلکه هیچ ضرر و آسیبی را هم از ما دور نخواهد کرد. در طول سال‌های بعد از انقلاب، مذاکرات مختلفی را با آمریکایی‌ها داشتیم، چه مستقیم، چه غیرمستقیم و چه از طریق واسطه‌ها؛ در همه این‌ها جز خیانت، فریب، حیله و نیرنگ از آمریکا چیز دیگری را شاهد نبودیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: آخرین دور مذاکرات یعنی در دور پنجم این مذاکرات که به‌صورت غیرمستقیم در قطر در حال برگزاری بود، آمریکا با حمایتی که از رژیم صهیونیستی انجام داد، یک جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کردند. هرچند این جنگ را آنها آغاز کردند، اما شکست را پذیرفتند و پیروزی از آن جمهوری اسلامی ایران شد و این آمریکایی‌ها بودند که زیر میز مذاکره زدند و در حقیقت میز مذاکره را به موشک بستند.

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون مقاومت مجلس تصریح کرد: اقداماتی که آمریکا انجام می‌دهد، چهره خود را برای دنیا بیشتر آشکار می‌کند. یکی از این موارد تأثیرگذار در حوزه بین‌الملل، از دست رفتن اعتبار نهادهای بین‌المللی است مانند شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. مگر آژانس در قاهره با هیئت ایرانی توافق نکرد؟، توافقی که باید اجرایی و عملیاتی می‌شد. کشورهای اروپایی اگر موضوعشان بحث هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم است، ملاک و معیار و ناظر آن آژانس است. همین آژانس در قاهره نشست و توافق امضا کرد لذا وقتی توافق امضا شد، آنها باید پایبند می‌بودند، اما می‌بینیم که دیپلماسی را قبول ندارند و مذاکره را هم قبول ندارند.

سعیدی گفت: جمهوری اسلامی ایران به خوبی می‌تواند از همین تهدیدها به قول شهید سلیمانی، فرصت ایجاد کند و بهترین فرصت‌ها برای جمهوری اسلامی ایران شکل خواهد گرفت.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما دو خط قرمز داریم یکی غنی‌سازی و دیگری بحث موشکی که همه ارکان نظام و همه ملت ایران تا پای جان کنار این دو مورد خواهند ایستاد و به هیچ عنوان نه غنی‌سازی را کنار خواهیم گذاشت و نه از فناوری موشکی کوتاه خواهیم آمد و مطمئن باشید هر روز بر این فناوری افزوده خواهد شد و در آینده دنیا متحیر خواهد شد.

دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به حمایت چین و روسیه از ایران در قضیه اسنپ‌بک، ما از ظرفیت این کشورها چگونه می‌توانیم استفاده کنیم؟، اظهار کرد: ما ظرفیت‌های مختلفی داریم که باید از آن استفاده کنیم. یکی از این ظرفیت‌ها، شرکای بین‌المللی مثل روسیه، چین، پاکستان و بسیاری از کشورها هستند که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس تصریح کرد: وقتی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌خواست در سازمان ملل سخنرانی کند شاهد بودید که سالن اجلاس تقریباً خالی شد. همه آن کشورهایی که از آنجا خارج شدند، ظرفیت‌هایی هستند که جمهوری اسلامی ایران باید به سمت آنها برود و از این ظرفیت‌ها استفاده کند همچنین نهادهایی وجود دارند مانند بریکس، شانگهای و سایر پتانسیل‌هایی که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی قابل استفاده هستند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت باید در بحث معیشت مردم، تمام هم‌وغم خود را به کار بگیرد. نهادهای نظارتی باید با کسانی که در بازار التهاب ایجاد می‌کنند برخورد جدی داشته باشند و درخصوص مسئولینی که در وظایف خود کوتاهی می‌کنند و ترک فعل صورت می‌گیرد، اینجا هم می‌طلبد که دولت محترم و دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کنند و برخورد قاطع داشته باشند.

سعیدی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه طرح کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای خروج از NPT چه زمانی آماده می‌شود و این طرح چه ابعادی را شامل خواهد شد؟، بیان کرد: چند طرح را نمایندگان محترم به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیشنهاد دادند و همه این طرح‌ها در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و تجمیع شد و نهایتاً منجر شد به یک طرح جامع و کامل که متشکل از چند ماده است، اما اینکه به صحن ارجاع شود یا نه، موضوعی است که باید در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: معتقد هستیم اقداماتی که در دستورکار داریم، چه در کمیسیون و چه در مجلس، حتماً باید با ارکان نظام هماهنگ باشد چون امروز اتحاد، انسجام و همدلی بین همه ارکان نظام و ملت یک ضرورت است و آنچه باعث می‌شود که دشمن عقب‌نشینی کند و نتواند به اهداف پلید خود دست پیدا کند، همین وحدت و انسجام است و هر کسی که بر طبل تفرقه بکوبد، مطمئن باشید دوستدار ملت ایران نخواهد بود لذا مجلس شورای اسلامی در هماهنگی کامل با همه ارکان نظام پیش خواهد رفت البته قوانینی که نیاز باشد یا طرح‌هایی که ضروری باشد، جهت مقابله با چنین اقداماتی حتماً در دستورکار قرار می‌گیرند و بررسی می‌شوند و در نهایت نمایندگان محترم مجلس تصمیم نهایی را خواهند گرفت.