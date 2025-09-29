نماینده مجلس می‌گوید ما دو خط قرمز داریم یکی غنی‌سازی و دیگری بحث موشکی که همه ارکان نظام و همه ملت ایران تا پای جان کنار این دو مورد خواهند ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهنام سعیدی دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی براینکه ایران با آنها مذاکره مستقیم داشته باشد، گفت: متاسفانه کشورهای اروپایی تحت فشار مستقیم آمریکا مکانیزم ماشه را فعال کردند و این اقدام خلاف قواعد بین‌المللی، خلاف اخلاق و در حقیقت نقض تعهدی بود که کشورهای اروپایی انجام دادند البته بسیاری از کشورها این اقدام را قبول ندارند و به صراحت اعلام کردند که این امر مخالف قوانین بین‌المللی است و کشورهایی مانند روسیه، چین و بسیاری دیگر اصلاً اسنپ‌بک را قبول ندارند و گفتند آن را اجرا نخواهیم کرد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس اظهار کرد: در بحثی که مطرح کردند که مذاکرات دوباره ادامه داشته باشد، نگاه ما به رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری است. حضرت آقا بارها فرمودند که مذاکره با آمریکا نه‌تنها فایده‌ای ندارد بلکه هیچ ضرر و آسیبی را هم از ما دور نخواهد کرد. در طول سال‌های بعد از انقلاب، مذاکرات مختلفی را با آمریکایی‌ها داشتیم، چه مستقیم، چه غیرمستقیم و چه از طریق واسطه‌ها؛ در همه این‌ها جز خیانت، فریب، حیله و نیرنگ از آمریکا چیز دیگری را شاهد نبودیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: آخرین دور مذاکرات یعنی در دور پنجم این مذاکرات که به‌صورت غیرمستقیم در قطر در حال برگزاری بود، آمریکا با حمایتی که از رژیم صهیونیستی انجام داد، یک جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کردند. هرچند این جنگ را آنها آغاز کردند، اما شکست را پذیرفتند و پیروزی از آن جمهوری اسلامی ایران شد و این آمریکایی‌ها بودند که زیر میز مذاکره زدند و در حقیقت میز مذاکره را به موشک بستند.

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون مقاومت مجلس تصریح کرد: اقداماتی که آمریکا انجام می‌دهد، چهره خود را برای دنیا بیشتر آشکار می‌کند. یکی از این موارد تأثیرگذار در حوزه بین‌الملل، از دست رفتن اعتبار نهادهای بین‌المللی است مانند شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. مگر آژانس در قاهره با هیئت ایرانی توافق نکرد؟، توافقی که باید اجرایی و عملیاتی می‌شد. کشورهای اروپایی اگر موضوعشان بحث هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم است، ملاک و معیار و ناظر آن آژانس است. همین آژانس در قاهره نشست و توافق امضا کرد لذا وقتی توافق امضا شد، آنها باید پایبند می‌بودند، اما می‌بینیم که دیپلماسی را قبول ندارند و مذاکره را هم قبول ندارند.

سعیدی گفت: جمهوری اسلامی ایران به خوبی می‌تواند از همین تهدیدها به قول شهید سلیمانی، فرصت ایجاد کند و بهترین فرصت‌ها برای جمهوری اسلامی ایران شکل خواهد گرفت.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما دو خط قرمز داریم یکی غنی‌سازی و دیگری بحث موشکی که همه ارکان نظام و همه ملت ایران تا پای جان کنار این دو مورد خواهند ایستاد و به هیچ عنوان نه غنی‌سازی را کنار خواهیم گذاشت و نه از فناوری موشکی کوتاه خواهیم آمد و مطمئن باشید هر روز بر این فناوری افزوده خواهد شد و در آینده دنیا متحیر خواهد شد.

دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به حمایت چین و روسیه از ایران در قضیه اسنپ‌بک، ما از ظرفیت این کشورها چگونه می‌توانیم استفاده کنیم؟، اظهار کرد: ما ظرفیت‌های مختلفی داریم که باید از آن استفاده کنیم. یکی از این ظرفیت‌ها، شرکای بین‌المللی مثل روسیه، چین، پاکستان و بسیاری از کشورها هستند که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. 

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس تصریح کرد: وقتی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌خواست در سازمان ملل سخنرانی کند شاهد بودید که سالن اجلاس تقریباً خالی شد. همه آن کشورهایی که از آنجا خارج شدند، ظرفیت‌هایی هستند که جمهوری اسلامی ایران باید به سمت آنها برود و از این ظرفیت‌ها استفاده کند همچنین نهادهایی وجود دارند مانند بریکس، شانگهای و سایر پتانسیل‌هایی که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی قابل استفاده هستند. 

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت باید در بحث معیشت مردم، تمام هم‌وغم خود را به کار بگیرد. نهادهای نظارتی باید با کسانی که در بازار التهاب ایجاد می‌کنند برخورد جدی داشته باشند و درخصوص مسئولینی که در وظایف خود کوتاهی می‌کنند و ترک فعل صورت می‌گیرد، اینجا هم می‌طلبد که دولت محترم و دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کنند و برخورد قاطع داشته باشند.

سعیدی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه طرح کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای خروج از NPT چه زمانی آماده می‌شود و این طرح چه ابعادی را شامل خواهد شد؟، بیان کرد: چند طرح را نمایندگان محترم به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیشنهاد دادند و همه این طرح‌ها در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و تجمیع شد و نهایتاً منجر شد به یک طرح جامع و کامل که متشکل از چند ماده است، اما اینکه به صحن ارجاع شود یا نه، موضوعی است که باید در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: معتقد هستیم اقداماتی که در دستورکار داریم، چه در کمیسیون و چه در مجلس، حتماً باید با ارکان نظام هماهنگ باشد چون امروز اتحاد، انسجام و همدلی بین همه ارکان نظام و ملت یک ضرورت است و آنچه باعث می‌شود که دشمن عقب‌نشینی کند و نتواند به اهداف پلید خود دست پیدا کند، همین وحدت و انسجام است و هر کسی که بر طبل تفرقه بکوبد، مطمئن باشید دوستدار ملت ایران نخواهد بود لذا مجلس شورای اسلامی در هماهنگی کامل با همه ارکان نظام پیش خواهد رفت البته قوانینی که نیاز باشد یا طرح‌هایی که ضروری باشد، جهت مقابله با چنین اقداماتی حتماً در دستورکار قرار می‌گیرند و بررسی می‌شوند و در نهایت نمایندگان محترم مجلس تصمیم نهایی را خواهند گرفت.

برچسب ها: اسنپ بک ، مکانیسم ماشه ، جنگ ۱۲ روزه ، رژیم صهیونیستی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
غربی ها از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند پس عملکرد ایران در برجام و هم ادامه مذاکره از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
غرب جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با غرب جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سوال اینجاست که پس چرا هنوز هم تصمیمی برای خروج از NPT در مجلس گرفته نشده است
۱۳:۲۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
سوال اینجاست که پس چرا هنوز هم تصمیمی برای خروج از NPT در مجلس گرفته نشده است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
سفیر پیشین ایران در کانادا: دولت آماده مذاکره با آمریکا است/ پس دولت خیانتکار از سال 1392 تاکنون هنوز هم و باز هم از مذاکره درس عبرت نگرفته است و متأسفانه دو باره به دنبال مذاکره با آمریکا جنایتکار است شرم آور و تاسف بار است. و این در حالی است که آمریکا جنایتکار بعد از مذاکر بیش از 6000 نفر مردم ایران را ترور کرده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
چرا آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ چون به خاطر که متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس در مذاکره و توافق هسته ای برجام کوتاهی و سکوت کرده اند.
رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله از موشک و سلاح‌های خوشه ای و شیمیایی ساخت آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکارعلیه ما استفاده کرده است.
ایران اگر خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد آمریکا دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد. ایران اگر خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد اسرائیل دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد.
چرا آمریکا و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ اسرائیل بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلاهک هسته‌ای دارد، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
از سال 2015 تاکنون عملکرد عراقچی و... در مذاکره و توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است چون به خاطر که مذاکره و گفت گو عراقچی و... از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است و متأسفانه همچنان نیز ادامه می دهند.
عراقچی و... دیگر حق ندارند در باره توافق هسته ای برجام و... با آژانس، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان مذاکره، گفت وگو و همکاری کنند.
و این در حالی است که ایران متأسفانه از سال 1394 نه تنها در باره نقض توافق هسته ای برجام واکنش نشان نداده است و متأسفانه همه جانبه با آمریکا و هم سه کشور اروپایی مذاکره، گفت وگو، ملاقات، دیدار و همکاری کرده است چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
شرم آور و تاسف بار است که هنوز هم و باز هم سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از خیانت، تحریم، و تهدید فرانسه جنایتکار درس عبرت نگرفته است و دو باره با ژان نوئل بارو بی ادب وزیر امور خارجه فرانسه بی ادب فرانسه همه جانبه همکاری می کند.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هنوز هم و باز هم به طور مستقیم، علنی و آشکار با دشمنان درجه یک ملت ایران، دشمنان درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی ایران همه جانبه همه می کند چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
تا زمانی که آمریکا روی موضعش در مورد غنی‌سازی صفر و موضوع برد موشک‌های ایران باشد مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. ایران بارها و بارها با آمریکا مذاکره کرده و هیچ یک از مذاکرات انجام شده، خروجی خوشایندی نداشته‌اند.
با این که تجربه تاریخی نشان می‌دهد اعتماد به تعهدات آمریکا در مذاکرات، چه دوجانبه و چه چندجانبه، با ناکامی همراه بوده و در حالی که در خردادماه امسال شاهد حمله مستقیم آمریکا به ایران در جریان مذاکرات غیرمستقیم بودیم، پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا در این مقطع از سوی بعضی از اصلاح‌طلبان، بیش از آن‌که راه‌حل باشد، ساده‌انگاری سیاسی است.
گروسی گفته است ایران برای رسیدن به غنی‌سازیِ۹۰درصد، فقط چند هفته فرصت نیاز دارد! این یعنی گرا به اسرائیل! البته از یک جاسوس جز این هم انتظار نیست که به وظیفه خود عمل کند.
از اینکه به یک جنایتکار جنگی تحت پیگرد دادگاه بین‌المللی اجازه داده شود که در سازمان ملل حضور یابد و از عدالت، انسانیت و حقوق دم بزند باید درِ این سازمان را گِل گرفت!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
از سال 1394 تاکنون مشکل اصلی توافق هسته ای برجام 100 درصد فقط به خاطر کوتاهی ایران بوده است. ادامه مذاکره هم از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه است.

اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا غرب جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا انگلیس جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا فرانسه جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آلمان جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
آمریکا جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است.
اروپا جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است.
اسرائیل جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است.
حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و دیگر گروه های تروریستی چه کسانی هستند؟
1 - آمریکا جنایتکار
2 - انگلیس جنایتکار
3 - فرانسه جنایتکار
4 - آلمان جنایتکار
5 - عربستان سعودی جنایتکار
6 - امارات جنایتکار
7 - ترکیه جنایتکار
8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار
9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
از سال 1394 تاکنون مشکل اصلی توافق هسته ای برجام 100 درصد فقط به خاطر کوتاهی ایران بوده است. ادامه مذاکره هم از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اگر هماهنگ با حمله نظامی علیه ایران بود سوال اینجاست که پس چرا دولت، مجلس، هر دو هنوز هم و باز هم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه جانبه همکاری می کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۲:۴۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
1 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران است و هم در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
2 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری است و هم در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
3 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از گروهک تروریستی ضد انقلاب از سال 1357 تاکنون ضد علیه حکومت نظام جمهوری اسلامی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
4 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه بیش از 80 کشور جنایتکار دیگر درجنگ تحمیلی هشت ساله از صدام جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی و مالی می کردند.
5 - راه مذاکره با آمریکا بسته است آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 1360 تاکنون ضد علیه ایران از گروهک تروریستی منافقین و سایر گروه های تروریستی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می کنند.
6 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار در 12 تیرماه 1367، یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در پرواز معمولی برنامه‏ریزی شده 655، از بندرعباس به مقصد دبی در حالی که هنوز سقف پرواز مورد نظر را به دست نیاورده بود بر فراز آب‏های سرزمینی ایران و در آب‏های اطراف جزیره هنگام، در حمله ای تروریستی به وسیله شلیک دو موشک از ناو آمریکایی وینسنس مورد اصابت قرار گرفت و منفجر شد و تمامی 290 نفر مسافر و خدمه آن به شهادت رسیدند. 118 نفر از این مسافران بی‏گناه، زن و کودک بودند.
7 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار از تروریست ها در ایران کمک و حمایت می کنند.
8 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که دولت وحشی ترامپ جنایتکار و ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در 13 دی ماه سال 1398 در فرودگاه بین المللی بغداد سردار سلیمانی را ترور کردند.
9 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که نیروی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در تیر ماه 1404 با دستور مستقیم، علنی و آشکار ترامپ جنایتکار به تأسیسات هسته ای ایران حمله کرده است.

مذاکرات توافق هسته ای برجام در سال 1394 به طور کامل تمام شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هستند.
هزینه کردن در مورد مذاکره از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود چون به خاطر که مذاکره از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 65 هزار و 746 نفر رسیده است؛ آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.
همکاری ایران با آژانس باز هم غلط و اشتباه است چون به خاطر که آژانس به همراه آمریکا و سه کشور اروپایی در مذاکره و توافق هسته ای برجام به ایران خیانت کردند.
حمله پهپادی اسرائیل به ایران از خاک آذربایجان بوده است
پهپادهای اسرائیل از مرز آذربایجان وارد ایران شدند.
که رژیم صهیونیستی از مرز آذربایجان برای نفوذ پهپادها به سمت ایران استفاده کرده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
الان وقت باز کردن سهام عدالت استانی یا واریز سهام شرکت های سهام عدالت در پرتفوی مردم است . تصمیم را زودتر بگیرید
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
فقرمردم معیشت مردم حقوق 15میلیونی اجاره خونه 15تومنی چی اینا خط قرمز شما نیست ، عزت و ابرو مردم چی ؟؟؟
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
جلوی احتکارگران بورس و دلار و طلا و کالا را بگیرید ،این روند نابودکننده اعتماد مردم و باعث شکاف وحشتناک اجتماعی است. مشخص کنید چه کسانی حقیقی و حقوقی با سرمایه های درشت خود این هفته وارد بورس شده اند و دنبال سود های بادآورده اند . جلوی افزایش سرسام آور نقدینگی را بگیرید.
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
بورس یعنی قماربازی
