باشگاه خبرنگاران جوان- اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره نقش قوه قضاییه در جنگ تحمیلی گفت: ۸ سال دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی است که نشان دهنده رشادت‌های متعدد قهرمانان وطن است که در گوشه گوشه کشور تلاش کردند اجازه ندادند هیچ دشمنی حتی یک وجب از خاک ایران را در اشغال خود نگه دارد.

وی افزود: این جنگ در عین حال که مسائل و مصائب متعددی را در مقابل ما قرار داد و با گرفتن شهدای عزیز ما را داغدار کرد و تخریب‌ها و ویرانی‌های زیادی را به بار آورد، اما از منظر‌های مختلف وقتی به آن پرداخته می‌شود، نشان دهنده این است که این جنگ از نظر فرهنگی، یک تولد جدیدی در جامعه ایجاد کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: پژوهش‌ها نشان می‌دهد در ۴۰ سال گذشته کمترین میزان جرایم و آسیب‌ها در دوره ۸ سال دفاع مقدس اتفاق افتاده است و این نبوده مگر اینکه با روحیه ایثار و گذشت و شهادتی که در بین مردم قهرمان و همیشه در صحنه کشور اتفاق افتاده و این فضای عطر آلود معنویت زمینه را برای کاهش آسیب‌ها و کاهش جرایم فراهم کرده است.

جهانگیر یادآور شد: اگر جنگ اتحاد مقدس را به دنبال دارد، اگر دفاع مقدس برای تک تک فرزندان ملت این باور را عملی می‌کند که با ایستادن روی پای خودمان و با توجه به استقلال و آزادی خودمان می‌توانیم از میهن دفاع کنیم، این خود روحیه اتحاد ملی، اتحاد مقدس، انسجام اجتماعی و افزایش سرمایه را به دنبال دارد که ما در طول هشت سال دفاع مقدس به خوبی شاهد این افزایش سرمایه اجتماعی بودیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امروز هم بعد از جنگ ظالمانه و ناجوانمردانه‌ای که توسط آمریکا صورت گرفت و نیابتاً رژیم صهیونیستی این جنگ را عملیاتی کرد شاهد این بودیم که در سایه انسجام و وحدت ملی همه ترفند‌های دشمن نقش بر آب شد و امیدواریم که با حفظ این سرمایه ملی و تداوم آن، شاهد این باشیم که در راه اعتلای میهن قدم‌های بزرگ‌تری برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی نیز به موازات فعالیت سایر دستگاه‌ها در دوران دفاع مقدس با حضور مستقیم در جبهه‌های جنگ و چه در پشتیبانی از رزمندگان در صحنه‌های مختلف حضور داشته است، افزود: در حالی که ما در جبهه‌ها شاهد رشادت‌های رزمندگان مان بودیم، منافقین در پشت جبهه‌ها تلاش می‌کردند تا این مقاومت قهرمانانه مردمی را با ضعف و شکست رو‌به‌رو کنند لذا دستگاه قضایی در طول ۸ سال دفاع مقدس با قدرت تلاش کرد تا با منافقینی که به دنبال ضربه زدن به منافع کشور و حاکمیت بودند، برخورد قانونی و منطقی داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: قوه قضاییه عملاً کاری کرد که منافقین امروز از صدام، صدامیان و از همه جنایتکاران در نزد مردم ما منفورتر و پلیدتر دیده شوند، این یکی از نقش‌های اساسی دستگاه قضایی برای شناساندن نقش منافقین و مزدوران اجنبی در داخل و خارج بود که این نقش امروزه نیز همچنان باقی است.

وی اضافه کرد: هم اکنون در سایه انسجام اجتماعی که پیش آمده باید کید و حیله کسانی که به نیابت از دشمن در داخل تلاش می‌کنند تا تضعیف روحیه ایجاد کنند و قصد دارند بین مردم جنگ روانی راه بیندازند را از طریق بصیرت افزایی، افزایش آگاهی‌های مردم و ارائه اطلاعات و روایات‌های اولیه به مردم خنثی کرد.

جهانگیر یادآور شد: امروز فضای مجازی مملو از کذب‌گویی‌هایی است که تلاش می‌کند با شایعه سازی و دروغ پراکنی، ناامیدی و ناامنی را توسعه دهد. جامعه خبرنگاران و همه کسانی که دل آنها برای ایران و ایرانی می‌تپد این وظیفه را دارند که نقشه‌های دشمن در این خصوص را خنثی کنند، دستگاه قضایی نیز در راستای ماموریت‌ها و وظایف قانونی که برعهده دارد با کسانی که دنبال ناامن کردن جامعه چه در فضای روانی و چه در فضای حقیقی باشند، برخورد لازم قانونی را خواهد داشت.

وی درباره عفو معیاری اخیر نیز گفت: عفو معیاری در حقیقت یک نگاه پدرانه و حکیمانه و رئوفانه‌ای است که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه توسط مقام معظم رهبری تایید شده و یک فرصت جدیدی را در اختیار زندانیان و خانواده‌های آنها قرار داده تا بتوانند زندگی جدیدی را توام با خوبی آغاز کرده و خدمتگزار خوبی برای خود و جامعه‌شان باشند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: این فرصت در عین حال که توسط نظام اسلامی فراهم می‌شود، اما افرادی که از زندان آزاد می‌شوند باید از فرصت مناسبی که این عفو‌ها در اختیارشان قرار داده، غنیمت بشمارند و از آن به درستی استفاده کنند و خدای نکرده با ورود به جرایم جدید، شرایط را برای خود و سایرینی که در آینده می‌خواهند از این امکانات بهره‌مند شوند، سخت نکنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: توصیه‌ام به همه کسانی که مشمول این رافت اسلامی قرار گرفتند این است که از این فرصت به درستی استفاده کنند و آلامی که در نبودشان به خانواده‌هایشان وارد شده را جبران کنند و در جهت ساخت جامعه و ارتقای سرمایه اجتماعی و کمک به همنوعان خود پیش قدم شوند.

وی با بیان اینکه پیشگیری از جرم مقوله‌ای فرا دستگاهی وفراقوه‌ای است که همه دستگاه‌ها باید به قوه قضاییه کمک کنند تا در بحث پیشگیری ازجرم، کاهش و مهار جرایم موفق باشد، افزود: اصولاً امروزه جرایم اتفاق افتاده، جرایم ترکیبی است که ناشی از بستر‌های مختلفی است که اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: بخشی از اینها به ساختار‌های معیوب برمی‌گرددکه باید این ساختار‌ها به نحوی اصلاح شوند تا امکان وقوع جرم در جامعه کاهش پیدا کند. بخش دیگر به فرایند‌ها برمی گردد، که اگر انجام آنها طولانی باشد، ممکن است کسانیبرای کوتاه کردن فرایند‌ها اقدامات قانونی را در دستور کار قرار دهند، پس یکی از نکاتیکه می‌تواند بستر‌های جرم را فراهم کند، فرایند‌های ناکارآمد است.

وی عنوان کرد: فرایند‌های ناکارآمد در حال رصد توسط نهاد‌های نظارتی هستند، همه آنها تلاش می‌کنند که با شناسایی ساختار‌های معیوب و فرایند‌های ناکارآمد و اصلاح اینها سهم خود در پیشگیری از وقوع جرم را ایفا کنند.

جهانگیر یادآور شد: اگرچه در قانون اساسی مسئولیت به صورت مستقیم به قوه قضاییه سپرده شده، اما انجام موفق این اتفاق با توجه به قانون شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که یک تقسیم کار ملی را با هماهنگی بین دستگاه‌ها است رئیس قوه پیش بینی کرده است، تنها در صورتی می‌توانیم موفق شویم که در بخش‌های مختلف دامنه جرایم را کاهش دهیم و مسیر موفقی را در این خصوص دنبال کنیم که نقش دستگاه‌ها و افراد مختلف چه کسانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند و چه مردم، در این خصوص میتواند بسیار مهم باشد و همچنین بخش‌های مختلفی که در حاکمیت هستند.

وی تاکید کرد: همه باید دست به دست هم بدهند و همانطوری که در حوزه‌های مختلف حضورشان توانست فعالیت‌های بزرگ و اتفاقات خوبی را در کشور رقم بزند، مطمئناً تلاش و مشارکت مردم برای ارتقای آگاهی‌های خودشان باعث می‌شود که از فریب و مالباختگی آنها و از ایجاد پرونده‌های کوچک جلوگیری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین این فرصت را در اختیار قوه قضاییه قرار می‌دهد تا در برابر کسانی که عامدانه می‌خواهند جرمی انجام دهند، با قاطعیت وارد شده و سهم خود برای ارتقای امنیت جامعه ایفا کند.

سردار گلعلی بابایی مستندنگار دفاع مقدس نیز در خصوص رویداد‌های مهم جنگ تحمیلی ۸ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سخنرانی کرده و به بیان خاطرات پرداخت.