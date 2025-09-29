باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور در نشست خبری بیان کرد: ۱۴.۵ درصد در مردادماه کاهش مصرف نسبت به زمان مشابه سال گذشته داشتیم.

او گفت: سال آبی از ۱ مهرماه شروع می‌شود و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد متوسط بارش در سال آبی ۱۵۲ میلی‌متر بوده و نسبت به سال قبل ۳۹ درصد عقب است.

او در ادامه افزود: میزان حجم آب موجود مخازن ۱۸.۷۶ میلیارد مترمکعب است که نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش داشته است همچنین میزان ورودی مخازن ۲۴.۶۹ میلیارد مترمکعب است که نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد عقب است. ما در این دوره مدیریت رهاسازی مخازن را در دستور کار داشتیم درصد پرشدگی سد‌های کشور در مجموع ۳۶ درصد است.

او گفت: تهران متاسفانه با احتساب حجم مرده ۲۵۸ میلیون مترمکعب سد‌های پنجگانه آن آب دارد و درصد پرشدگی سد‌های پنجگانه تهران در مجموع ۱۴ درصد است.

سخنگوی صنعت آب اظهار کرد: آب موجود در منزل به معنای این نیست که بحران آب نداریم. ادبیات برای مردم مددجویی و کمک است.

او گفت: از اول مهرماه سال آبی شروع شده است متوسط بارش‌ها حتی به یک میلی‌متر هم نرسیده است؛ تمام پیش‌بینی‌های مراجع بین‌المللی و سازمان هواشناسی کشور در خصوص بارش‌ها در فصل پاییز نشان دهنده کم بارشی سخت است.

سخنگوی صنعت آب گفت: تنش آبی در کشور ادامه دارد حتی در تعدادی از شهرها از جمله تهران، مشهد، اصفهان، اراک و... در بحران آب هستیم.

او اظهار کرد: در خصوص شهرداری و وزارت نیرو مذاکرات خوبی صورت گرفت و توافقاتی شد اما در مقام عمل چندان دست‌آوردی چه در خصوص تحویل چاه‌‌های آب و چه در استفاده از پساب حاصل نشده است.

او افزود: چاه‌های شهرداری با بهسازی به راحتی قابل شرب است ۵۲ حلقه چاه همین اکنون قابلیت شرب دارد و اگر هم قابل شرب نداشته باشد از آبخوان مشترک که برداشت دارد.

سخنگوی صنعت آب در خصوص باربری ابرها هم بیان کرد: برنامه مفصلی برای باربری ابرها تدوین کردیم از بخش‌های مختلف برای این برنامه کمک خواهیم گرفت پیش‌بینی می‌شود بین ۵ تا ۱۵ درصد افزایش بارش را با باربری ابرها داشته باشیم مناطق پرتنش هم انتخاب شده است؛ اما در برنامه ریزی‌ها به سبب سناریو بدیبینانه این منابع را به حساب نمی‌آوریم؛ زمان اجرای آن هم هنگام پیدا شدن ابرهای مستعد است.

او گفت: از ۶۰۹ دشت کشور، ۴۲۷ دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند و بیش از ۳۵۰ دشت با پدیده فرونشست مواجه‌اند. این موضوع هیچ شوخی‌بردار نیست و نمی‌توان انتظار داشت قوانین فیزیک و ریاضی به خاطر ما تغییر کنند. وقتی برداشت از آبخوان بیش از تغذیه طبیعی باشد، سطح آب پایین می‌رود و فرونشست اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.