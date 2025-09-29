تیراندازی در کلیسای میشیگان حداقل چهار کشته و هشت زخمی بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات اعلام کردند مردی که با خودرو خود از در‌های ورودی کلیسایی در میشیگان عبور کرده بود، با تفنگ تهاجمی آتش گشود و کلیسا را ​​به آتش کشید و حداقل چهار نفر را کشت و حداقل هشت نفر دیگر را زخمی کرد و سپس در تبادل تیراندازی با پلیس جان باخت.

پلیس اعلام کرد که عامل تیراندازی، توماس جیکوب سنفورد، ۴۰ ساله، تفنگدار سابق نیروی دریایی ایالات متحده از شهر مجاور برتون، عمداً کلیسا را به آتش کشید.

مقامات اعلام کردند که دو نفر از قربانیان تیراندازی جان باختند و هشت نفر دیگر در بیمارستان بستری شدند. چند ساعت پس از تیراندازی، پلیس گزارش داد که حداقل دو جسد دیگر را در بقایای سوخته کلیسا پیدا کرده است که هنوز پاکسازی نشده و ممکن است قربانیان دیگری نیز داشته باشد.

ویلیام رنی، رئیس پلیس شهرک گرند بلانک در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "برخی از اجساد مفقودالاثر هستند. "

محققان معتقدند تیرانداز از یک ماده آتش زا - احتمالاً بنزین - برای شعله‌ور کردن آتش استفاده کرده و مقداری مواد منفجره نیز کشف شده است. اف‌بی‌آی اعلام کرد که تحقیقات در مورد آنچه "عمل خشونت هدفمند" می‌داند را رهبری می‌کند.

رنی گفت که صد‌ها نفر در کلیسا بودند وقتی سنفورد با ماشین وارد ساختمان شد. رنی گفت، دو مأمور اجرای قانون ظرف ۳۰ ثانیه پس از دریافت تماس‌های اضطراری به محل حادثه شتافتند و با مظنون درگیر شدند و حدود هشت دقیقه پس از شروع حادثه، او را در پارکینگ به ضرب گلوله کشتند.

سوابق ارتش ایالات متحده نشان می‌دهد که سنفورد از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ تفنگدار دریایی ایالات متحده و از کهنه سربازان جنگ عراق بوده است.

به طور تصادفی، یک کهنه سرباز ۴۰ ساله تفنگدار دریایی دیگر که در عراق خدمت کرده بود، مظنون تیراندازی در کارولینای شمالی است که کمتر از ۱۴ ساعت قبل از حادثه میشیگان، سه نفر را کشته و پنج نفر دیگر را زخمی کرد.

پلیس ساوتپورت، کارولینای شمالی، نایجل مکس اج را به تیراندازی به سمت یک بار ساحلی از یک قایق در شنبه شب متهم کرد. پلیس اعلام کرد اج به سه فقره قتل درجه یک و پنج فقره اقدام به قتل متهم شده است.

طبق سوابق دادگاه، یک دادخواست فدرال که اج علیه دولت ایالات متحده و دیگران مطرح کرده بود، او را به عنوان یک تفنگدار دریایی نشان‌دار توصیف می‌کند که در عراق دچار جراحات شدید از جمله آسیب مغزی ناشی از ضربه شده است. این دادخواست که رد شد، نشان داد که ادج پیش از تغییر نامش، با نام شان ویلیام دبواز شناخته می‌شد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور، در بیانیه‌ای در وب‌سایت Truth Social گفت که این تیراندازی «به نظر می‌رسد یک حمله هدفمند دیگر به مسیحیان در ایالات متحده آمریکا باشد» و «این اپیدمی خشونت در کشور ما باید فوراً پایان یابد!»

گرند بلانک، شهری با ۷۷۰۰ نفر جمعیت در حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال غربی دیترویت قرار دارد. بر اساس گزارش آرشیو خشونت با اسلحه، این حادثه میشیگان، سیصد و بیست و چهارمین تیراندازی جمعی در ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ بود.

همچنین این سومین تیراندازی جمعی در ایالات متحده در کمتر از ۲۴ ساعت بود، از جمله حادثه کارولینای شمالی و تیراندازی چند ساعت بعد در یک رستوران در ایگل پس تگزاس که منجر به کشته شدن حداقل دو نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر شد.

۱۰:۲۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
اگر در امریکا یک روز تیراندازی نشه
باید تعجب کنید
در امریکا سربازی شغل است که باهات قرارداد یک ساله میبندند
ممکنه دو سال یا بیشتر هم بشه
ولی وقتی دست به جنایت زدی و برگشتی و قراردادت خاتمه یافت
ول ات میکنند .تو هم با باری از گناه و عذاب وجدان دچار میشوی و از پس هزینه روان شناس هم بر نمیایی
و این میشه .عاقبت اش
اصلا دولت امریکا .نمیخواهد جلوی ضرر را بگیرد و این سربازان قاتل و ادم کش را به حال خودشان رها نکنند و
همیشه تیرانداز کشته میشه تا ریشه یابی نشه و
صورت مسیله پاک شود ..
