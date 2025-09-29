\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0647\u0631\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644 \u062e\u0648\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0633\u0627\u0644\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u062f\u060c \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0646 \u0645\u0635\u0631\u0641\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u06cc\u0627\u0628\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0