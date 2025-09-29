باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
وضعیت انتقال خون در تهران و شهرستان‌ها به چه صورت است؟ + فیلم

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون در مورد وضعیت انتقال خون در کشور توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام میرزایی، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون گفت: جامعه ایران به سمت میانسالی پیش می‌رود، میزان خون مصرفی در آینده افزایش می‌یابد.

 

 

 

 

