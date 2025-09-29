باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان، این بازی پرهیجان و پر فشار که در طول آن بازیکنان ما با حملات مکرر حریف نیز به دفعات روبهرو شدند، اما در نهایت با مقاومت مثالزدنی و نمایش فوقالعاده، موفق شدند با تک گل زیبای مرتضی کریمی به پیروزی برسند.
در ادامه در نیمه دوم، یک پنالتی به نفع ایران اعلام شد، اما مرتضی کریمی نتوانست از این فرصت استفاده کند و گل دوم را ثبت کند.
این برد شیرین، تیم ایران را به فینال رقابتها مقابل تیم انگلیس رساند. شایان ذکر است که تیم ما تاکنون هیچ گلی دریافت نکرده و با روحیهای بالا برای فینال آماده میشود.
فینال حساس و تعیینکننده این رقابتها، روز چهارشنبه ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد و همه چشمها به تیم ملی کشورمان دوخته شده است.