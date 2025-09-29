تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در آخرین دیدار گروهی رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال نابینایان که در هند برگزار می‌شود، به مصاف تیم قدرتمند ایتالیا رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان، این بازی پرهیجان و پر فشار که در طول آن بازیکنان ما با حملات مکرر حریف نیز به دفعات رو‌به‌رو شدند، اما در نهایت با مقاومت مثال‌زدنی و نمایش فوق‌العاده، موفق شدند با تک گل زیبای مرتضی کریمی به پیروزی برسند.

در ادامه در نیمه دوم، یک پنالتی به نفع ایران اعلام شد، اما مرتضی کریمی نتوانست از این فرصت استفاده کند و گل دوم را ثبت کند.

این برد شیرین، تیم ایران را به فینال رقابت‌ها مقابل تیم انگلیس رساند. شایان ذکر است که تیم ما تاکنون هیچ گلی دریافت نکرده و با روحیه‌ای بالا برای فینال آماده می‌شود.

فینال حساس و تعیین‌کننده این رقابت‌ها، روز چهارشنبه ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد و همه چشم‌ها به تیم ملی کشورمان دوخته شده است.

فدراسیون نابینایان و کم بینایان ، تیم ملی فوتبال نابینایان
۰۹:۵۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
جلوی احتکارگران بورس و دلار و طلا و کالا را بگیرید ،این روند نابودکننده اعتماد مردم و باعث شکاف وحشتناک اجتماعی است. مشخص کنید چه کسانی حقیقی و حقوقی با سرمایه های درشت خود این هفته وارد بورس شده اند و دنبال سود های بادآورده اند . جلوی افزایش سرسام آور نقدینگی را بگیرید.
