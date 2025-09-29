رییس پلیس آگاهی استان همدان گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در یک عملیات غافلگیرانه ضربتی سارق مشهور به «شمشیر زن یک دست» را شناسایی و دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اسدبگی رییس پلیس آگاهی استان همدان بیان کرد: این مرد ۴۳ ساله که یک دست خود را از دست داده و دارای نقص عضو است با این وجود اقدام به سرقت می‌کرد که توسط مأموران آگاهی دستگیر شد.

وی اضافه کرد: متهم تاکنون به سه فقره سرقت خودرو شامل وانت مزدا و پیکان وانت و همچنین ۲۰ فقره سرقت وسایل و تجهیزات داخل خودرو اعتراف کرده است.

رییس پلیس آگاهی استان همدان اظهار کرد: وی خودروهای سرقتی را اوراق می‌کرد و از این طریق سرقت‌های متعددی را مرتکب شده است.

سرهنگ اسدبگی بیان کرد: سارق، خودروهای وانت مزدا و پیکان وانت که فاقد قفل فرمان و قفل پدال مناسب بوده و راننده سهل انگار آن را در معابری فاقد روشنایی، تاریک و کم تردد پارک کرده بود را طعمه خود قرار می داد.

وی اضافه کرد: وانت مزدا و پیکان وانت مدل پایین از قفل درب مناسب برخوردار نیستند بنابراین برای حفاظت از آن باید از دزدگیر، قفل فرمان و قفل پدال مناسب استفاده همچنین وسیله نقلیه خود را در محلی امن پارک کنند.

رییس پلیس آگاهی استان همدان اظهار کرد: همچنین سارق پس از باز کردن درب وسیله نقلیه تجهیزات با ارزش از جمله زاپاس، جعبه ابزار خودرو، سیستم صوتی باتری، ای سی.یو و انژکتور وسایل نقلیه را به سرقت می بردند.

وی بیان کرد: تاکنون یک مالخر دستگیر و تلاش کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی برای شناسایی دیگر همدستان متهم ادامه دارد.

منبع: ایرنا