رییس پلیس آگاهی استان همدان گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در یک عملیات غافلگیرانه ضربتی سارق مشهور به «شمشیر زن یک دست» را شناسایی و دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اسدبگی رییس پلیس آگاهی استان همدان بیان کرد: این مرد ۴۳ ساله که یک دست خود را از دست داده و دارای نقص عضو است با این وجود اقدام به سرقت می‌کرد که توسط مأموران آگاهی دستگیر شد.

وی اضافه کرد: متهم تاکنون به سه فقره سرقت خودرو شامل وانت مزدا و پیکان وانت و همچنین ۲۰ فقره سرقت وسایل و تجهیزات داخل خودرو اعتراف کرده است.

رییس پلیس آگاهی استان همدان اظهار کرد: وی خودروهای سرقتی را اوراق می‌کرد و از این طریق سرقت‌های متعددی را مرتکب شده است.

سرهنگ اسدبگی بیان کرد: سارق، خودروهای وانت مزدا و پیکان وانت که فاقد قفل فرمان و قفل پدال مناسب بوده و راننده سهل انگار آن را در معابری فاقد روشنایی، تاریک و کم تردد پارک کرده بود را طعمه خود قرار می داد.

وی اضافه کرد: وانت مزدا و پیکان وانت مدل پایین از قفل درب مناسب برخوردار نیستند بنابراین برای حفاظت از آن باید از دزدگیر، قفل فرمان و قفل پدال مناسب استفاده همچنین وسیله نقلیه خود را در محلی امن پارک کنند.

رییس پلیس آگاهی استان همدان اظهار کرد: همچنین سارق پس از باز کردن درب وسیله نقلیه تجهیزات با ارزش از جمله زاپاس، جعبه ابزار خودرو، سیستم صوتی باتری، ای سی.یو و انژکتور وسایل نقلیه را به سرقت می بردند.

وی بیان کرد: تاکنون یک مالخر دستگیر و تلاش کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی برای شناسایی دیگر همدستان متهم ادامه دارد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: دستگیری سارق ، پلیس
تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
الیاس
۱۴:۱۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
شمشیر زن یکدست ؟ همون شمشیر رو محکم بکنین تو حلقش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
حقوق بهش می‌دادی که سرقت نکنه چون یه دست هست
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۴:۰۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
خداوکیلی دمت گرم❤️
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۱:۵۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
باهمون شمشیراون یه دستشم قطع کنیدبی شرفو
United States of America
سید سعید
۱۱:۲۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
با سلام
میشه یه لطفی کنید ماشینهای ثبت نامی سال 1401 را پیگیری کنید چرا تحویل داده نمی شوند ، یه عده ای از سال ذ1401 پول ریختن به حساب سایپا برای ماشین شاهین اتومات ولی هنوز هیچ خبری نیست اگه همان روزی که پول دلدیم برای ماشین طلا میخریدیم حالا چه قدر نفع کرده بودیم .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
وقتی پلیس را آنقدر ضعیف و خوار کنیم عاقبت همینه هر ننه قمری سربلند میکنه و میشه یاغی و شمشیر زن و سارق و قمه کش،اختیارات پلیس در مقابل همچین افرادی باید زیاد بشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
به کسانی که باعث رعب و وحشت در جامعه می‌شوند رحم نکنید .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
جلوی احتکارگران بورس و دلار و طلا و کالا را بگیرید ،این روند نابودکننده اعتماد مردم و باعث شکاف وحشتناک اجتماعی است. مشخص کنید چه کسانی حقیقی و حقوقی با سرمایه های درشت خود این هفته وارد بورس شده اند و دنبال سود های بادآورده اند . جلوی افزایش سرسام آور نقدینگی را بگیرید.
