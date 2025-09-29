کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۶ تن گوشت گرم میان خانواده‌های تحت پوشش این کمیته در ۱۹ استان کشور توزیع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با همکاری مرکز نیکوکاری «سمت خدا» و کمیته امداد، توزیع گوشت گرم در ۱۹ استان کشور انجام شده است.

در همین راستا تاکنون ۸۶ تن گوشت گرم به خانواده‌های تحت حمایت اهدا شده است.

براساس این گزارش، این میزان گوشت گرم میان ۵۷ هزار خانواده مددجو توزیع شده است.

شایان ذکر است در این زمینه، هر خانواده مددجو ۱.۵ کیلوگرم گوشت گرم دریافت کرده است.

تاکنون با همکاری مرکز نیکوکاری «سمت خدا» و کمیته امداد، توزیع گوشت گرم تا پایان سال در تمام استان‌های کشور انجام خواهد شد.

 

برچسب ها: کمیته امداد ، توزیع گوشت گرم
خبرهای مرتبط
حمایت از ۱۰ هزار دانش‌آموز نیازمند/ شیراز در مسیر الگوی ملی حمایت کرامت‌محور
آغاز سال تحصیلی با موجی از مهر و حمایت برای دانش‌آموزان البرزی
مدیرکل کمیته امداد استان تهران، یکشنبه ۶ مهر از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ پاسخگوی شهروندان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
راه‌اندازی سامانه ۱۴۳۸ برای گزارش اتباع غیرمجاز در استان تهران
تقدیر سرپرست حجاج ایرانی از «سحر امامی» مجری شبکه خبر
ثبت بیش از ۲ هزار وکالت از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه
دستیاران علوم پزشکی زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار گرفتند
خروج بیش از ۲ هزار ساختمان تهران از لیست ساختمان‌های پرخطر
آخرین اخبار
دستیاران علوم پزشکی زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار گرفتند
راه‌اندازی سامانه ۱۴۳۸ برای گزارش اتباع غیرمجاز در استان تهران
تقدیر سرپرست حجاج ایرانی از «سحر امامی» مجری شبکه خبر
ثبت بیش از ۲ هزار وکالت از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه
خروج بیش از ۲ هزار ساختمان تهران از لیست ساختمان‌های پرخطر
سهم پیشگیری در نجات جان افراد هنگام وقوع زلزله + فیلم
معنا و مفهوم رنگ تابلو‌های راهنمایی و رانندگی + فیلم
آتش‌سوزی در ساختمان ۱۲ طبقه ستارخان؛ ۳ نفر مصدوم و ۱۵ نفر نجات یافتند
آزمون استخدامی فرزندان شهید و جانباز ۷۰ درصد به زودی برگزار می‌شود
افزایش دو برابری تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی از دو روز آینده
نتایج آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شد
دستگیری ۴۴۵ سارق و کشف ۳۸۰ خودروی سرقتی در شهریور
هشدار پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال
قاچاقچی سابقه‌دار با ۱۶ کیلو گل در تهرانپارس دستگیر شد
تکمیل ساخت حریم تئاتر شهر تا جشنواره فجر
زیبایی نژاد: بخش فرهنگی شهرداری تک بعدی نبود/ توجه ویژه به مناسبت‌های ملی
هشدار رئیس قوه قضاییه به عناصر و عوامل مخدوش‌کننده امنیت روانی مردم
سرعت پیری جمعیت ایران دو برابر شد
پیش‌پرداخت واگن‌های وارداتی مترو از سوی بانک مرکزی به کجا رسید؟
سلامت و کیفیت محصولات؛ شرط ورود برند‌ها به میادین میوه و تره‌بار است
ابطال ثبت سفارش برنج و واگذاری مجوز به واردکنندگان توانمند
مشکلات بازنشستگی آتش‌نشانان حل می‌شود
توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش نشاط اجتماعی در منطقه ۱۴
برگزاری ویژه‌ برنامه‌های هفته ملی سالمند در پایتخت با شعار «سایه‌تون مستدام»
افتتاح گردان سوم کوثر به نام شهیده خبرنگار فرشته باقری
کمک ۴ میلیارد تومانی رهبر انقلاب به آزادی زندانیان غیرعمد
حضور آتش‌نشانان در صف مقدم امدادرسانی در جنگ ۱۲ روزه
آتش‌نشانی تهران جزء پنج آتش‌نشانی برتر جهان قرار دارد
طرح ساماندهی تابلو‌های شهری در تهران کلید خورد
توضیحات معاون شهردار درباره حواشی مطرح شده درباره یک مرکز یاورشهر