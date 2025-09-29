باشگاه خبرنگاران جوان ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با همکاری مرکز نیکوکاری «سمت خدا» و کمیته امداد، توزیع گوشت گرم در ۱۹ استان کشور انجام شده است.

در همین راستا تاکنون ۸۶ تن گوشت گرم به خانواده‌های تحت حمایت اهدا شده است.

براساس این گزارش، این میزان گوشت گرم میان ۵۷ هزار خانواده مددجو توزیع شده است.

شایان ذکر است در این زمینه، هر خانواده مددجو ۱.۵ کیلوگرم گوشت گرم دریافت کرده است.

تاکنون با همکاری مرکز نیکوکاری «سمت خدا» و کمیته امداد، توزیع گوشت گرم تا پایان سال در تمام استان‌های کشور انجام خواهد شد.