همزمان با گرامیداشت هفته گردشگری نمایشگاه صنایع‌دستی در معبد هندوهای بندرعباس برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ، ساناز رمجی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان روز دوشنبه ۷ مهرماه با اعلام این خبر گفت: این نمایشگاه از ۸ تا ۱۰ مهرماه از ساعت ۱۷ تا ۲۳ در معبد هندوهای بندرعباس میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به شعار امسال هفته گردشگری افزود: صنایع‌دستی به عنوان یکی از شاخص‌ترین نمادهای هویت فرهنگی، نقش مهمی در تحقق تحول پایدار ایفا می‌کند. 
او اظهار کرد: حضور گردشگران در نمایشگاه‌ها علاوه بر معرفی و فروش آثار هنرمندان محلی، موجب پایداری اقتصادی جوامع محلی و انتقال فرهنگ و میراث معنوی به نسل‌های آینده می‌شود.
رمجی خاطرنشان کرد: پیوند میان گردشگری و صنایع‌دستی، مسیری برای توسعه پایدار است؛ چراکه از یک‌سو موجب رونق بازار هنرمندان می‌شود و از سوی دیگر تجربه‌ای اصیل و فرهنگی برای بازدیدکنندگان به همراه دارد.
معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در پایان از عموم شهروندان و گردشگران دعوت کرد با حضور در این نمایشگاه ضمن بازدید از آثار هنرمندان، از ظرفیت‌های بی‌نظیر صنایع‌دستی استان نیز حمایت کنند.

