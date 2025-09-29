مدیر عامل پرسپولیس مدعی است برای جذب بازیکن ۲۰ میلیون دلار از سوی مالک در نظر گرفته شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا درویش مدیر عامل تیم فوتبال پرسپولیس پس از دیدار با اعضای فراکسیون ورزش در گفتوگو با رسانهها مدعی شد برای جذب بازیکن خارجی محدودیتی نداشته و ۲۰ میلیون دلار از سوی مالک برای این امر اختصاص داده شده است.
صحبتهای درویش با روند نقل و انتقالاتی باشگاه تناقض دارد و پرسپولیس برای جذب برخی گزینههای مورد نظر کادر فنی با مکشل روبهرو شده است و این صحبتها به نوعی سینه سپر کردن در مقابل هجمهها در محافظت از مالک باشگاه یعنی بانک شهر است.
پرسپولیس ماه هاست که نتوانسته بازیکن جذب کند و این برای هواداران این تیم به یک معضل تبدیل شده است و در پست مهاجم پرسپولیس فقط علیپور را دارد و نیاز مبرم به مهاجم و هافبک و مدافع چپ دارد.
باید دید درویش تا چه زمانی میتواند سپر مالک باشگاه باشد چرا که برخی شنیدهها حاکی از آن است که بانک شهر برای جذب بازیکن جدید پولی در اختیار درویش نگذاشته است.