مدیر عامل پرسپولیس مدعی است برای جذب بازیکن ۲۰ میلیون دلار از سوی مالک در نظر گرفته شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا درویش مدیر عامل تیم فوتبال پرسپولیس پس از دیدار با اعضای فراکسیون ورزش در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها مدعی شد برای جذب بازیکن خارجی محدودیتی نداشته و ۲۰ میلیون دلار از سوی مالک برای این امر اختصاص داده شده است.

صحبت‌های درویش با روند نقل و انتقالاتی باشگاه تناقض دارد و پرسپولیس برای جذب برخی گزینه‌های مورد نظر کادر فنی با مکشل رو‌به‌رو شده است و این صحبت‌ها به نوعی سینه سپر کردن در مقابل هجمه‌ها در محافظت از مالک باشگاه یعنی بانک شهر است.

پرسپولیس ماه هاست که نتوانسته بازیکن جذب کند و این برای هواداران این تیم به یک معضل تبدیل شده است و در پست مهاجم پرسپولیس فقط علیپور را دارد و نیاز مبرم به مهاجم و هافبک و مدافع چپ دارد.

باید دید درویش تا چه زمانی می‌تواند سپر مالک باشگاه باشد چرا که برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک شهر برای جذب بازیکن جدید پولی در اختیار درویش نگذاشته است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
مالک بانک شهر غلط میکنه سرمایه مردم رو در فوتبال هزینه میکنه بانک باید صنایع رو تامین مالی کنه نه کار فانتزی مثل فوتبال
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
نباید این ارقام در فوتبال هزینه بشه سرمایه مملکته بیت الماله این پول ها رو از فوتبال خارج کنید صرف توسعه اقتصادی و صنعتی کشور کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
۲۰ میلیون دلار ؟ باشگاهی که همچین درآمدی نداره از کجا؟ یه چمن درست و حسابی نداری. امان از ف س ا د.....
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
فساد در ورزش به اوج رسیده، در حالی که بهترین فوتبالیستها یا خانه نشین هستند و یا نیمکت نشین، چرا در این اوضاع فاجعه بار اقتصادی و ارزی برای یک بازیکن معمولی این قرارداد را می بندید، هر سال چندین شکایت موفق از طرف بازیکنان خارجی از تیمها صورت میگیرد.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۰:۴۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
در بازیکن خارجی , دلار وجود دارد! و سیبیل دلال و مدیر و مترجم و...... چرب میشود ! بعد هم با یک قرارداد ناقص همانند برجام!! طرف میرود و شکایت میکند و جریمه دلاری هم میگیرد و باز دوباره دلال و مدیر و....از این آخور هم ارتزاق می کنند!!! خلاصه سفره ای ارزی پهن میشود که همه با هم از بیت المال و حق مردم بیچاره میخورند!!!! کسی هم نیست با اینها برخورد کند!! در صورتی که با نصف همین پول میتوانند بهترین بازیکن و نسل فوتبال داخلی را تربیت کرده و به کار بگیرند و حتی بازیکن ترانسفر هم بکنند!! ولی نان راحت و حرام به بعضی ها می افتد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
