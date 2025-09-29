کاروان تیم فوتبال المحرق بحرین برای دیدار با استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ امروز وارد تهران خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۹ مهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

کاروان تیم المحرق امروز وارد تهران می‌شود. آخرین جلسه تمرینی این تیم نیز روز گذشته در شهر منامه برگزار شده است.

برای دیدار مقابل استقلال، لیست بازیکنان المحرق اعلام شد که در آن نام هفت بازیکن خارجی به چشم می‌خورد:

لازار (صربستان)

رزنده (برزیل)

توبارس (آرژانتین)

سوفیان محروق (مراکش)

جونیهو (برزیل)

عبدالوهاب هنان (غنا)

الویت سیموئس (آنگولا)

المحرق بحرین در لیگ این کشور عملکرد موفقی داشته و از سه بازی ابتدایی فصل خود، دو پیروزی و یک تساوی کسب کرده و در صدر جدول قرار دارد.

در مقابل، استقلال ایران در پنج هفته نخست لیگ برتر تنها یک پیروزی، سه تساوی و یک شکست به دست آورده و نتایج پرنوسانی را تجربه کرده است.