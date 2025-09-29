کاروان تیم فوتبال المحرق بحرین برای دیدار با استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ امروز وارد تهران خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۹ مهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

کاروان تیم المحرق امروز وارد تهران می‌شود. آخرین جلسه تمرینی این تیم نیز روز گذشته در شهر منامه برگزار شده است.

برای دیدار مقابل استقلال، لیست بازیکنان المحرق اعلام شد که در آن نام هفت بازیکن خارجی به چشم می‌خورد:

لازار (صربستان)

رزنده (برزیل)

توبارس (آرژانتین)

سوفیان محروق (مراکش)

جونیهو (برزیل)

عبدالوهاب هنان (غنا)

الویت سیموئس (آنگولا)

المحرق بحرین در لیگ این کشور عملکرد موفقی داشته و از سه بازی ابتدایی فصل خود، دو پیروزی و یک تساوی کسب کرده و در صدر جدول قرار دارد.

در مقابل، استقلال ایران در پنج هفته نخست لیگ برتر تنها یک پیروزی، سه تساوی و یک شکست به دست آورده و نتایج پرنوسانی را تجربه کرده است.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
خان محمدی:
تا نیم فصل به هاشمیان فرصت بدهند/ جایگزین درویش باید مدیریت خوبی داشته باشد
عیادت ساپینتو از اکبر کارگرجم
آشتیانی:
ماندن درویش در پرسپولیس اشتباه است/ هاشمیان خصوصیات بازیکنان را نمی‌شناسد
سیدورف بازیکنان استقلال را از فعالیت گسترده در فضای مجازی منع کرد
یک ورزشگاه دیگر تهران از دسترس خارج شد
بررسی علل و پیامد‌های فقر گلزنی در لیگ/ وقتی توپ‌ها کمتر به تور می‌رسند
بازگشت آشورماتوف به میدان در لیگ قهرمانان آسیا
لیگ نخبگان آسیا؛
تراکتور- الوحده امارات؛ تکاپوی شاگردان اسکوچیچ برای نخستین برد در آسیا
پرونده شکایت کوین یامگا از استقلال بسته شد
لیگ قهرمانان آسیا؛
اعلام داوران دیدار استقلال با المحرق بحرین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Austria
Bmsoq20
۱۰:۵۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
هشتایی نشن یه وقت در برابر هموطن اون طرفی
۲
۱
پاسخ دادن
تراکتور ۰ - ۰ الوحده امارات/ دومین تساوی شاگردان اسکوچیچ در آسیا
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
آخرین اخبار
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
تراکتور ۰ - ۰ الوحده امارات/ دومین تساوی شاگردان اسکوچیچ در آسیا
ترکیب تراکتور برای دیدار امشب مقابل الوحده
از استارت آسیایی اسکوچیچ تا شعبده‌بازی درویش در برنامه ورزشی دست اول
نشست تخصصی ورزش؛ از اردو با تیراندازان چین تا درخواست عضویت در تیم ملی دوومیدانی ایران
سفر ۸۰۰۰ کیلومتری برای فراموشی شکست داربی
انتقاد هندی‌ها از سیاست AFC در قبال سفر به ایران
بازدید سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات از اردوی تیم گلبال جوانان
دبیر: مشکل من با خائنین و وطن‌فروش‌ها است/ توقعم از کشتی بالاست
جین جو جیان:حضور فعال بانوان در یخ مرا شگفت زده کرد
علی نژاد در افتتاح مراسم فان ران: ورزش فقط رقابت نیست
برگزاری مراسم دو تفریحی فاران ران بازی‌های آسیایی آیچی _ناگویا
بنیادی‌فر: باید در هر بازی بالای ۵۰ میلیون دستمزد بگیریم
ذکایی: لباس داور نماد هویت و اقتدار اوست
ممبینی: قرارداد‌های ۱۰۰میلیاردی بازیکنان کجا، حق‌الزحمه داوران کجا
نورافکن: خواهان پیروزی پرگل برابر موهون باگان هند هستیم
رجائیان: از روند بازی آلومینیوم راضی هستیم؛ به بازیکنان بدهکاریم
تاج: برای نماینده هند که به ایران نیامد متأسفم؛ این تیم باید جریمه شود
کارت سبز وارد فوتبال شد! ‏
نویدکیا: شرایط تیم خیلی خوب است و از لحاظ روحی و روانی بهتر شده‌ایم
بازیکن آمریکایی استقلال به ایران نیامد
رقابت ۱۳۲۰ تکواندوکار در جام سفیر به میزبانی آذربایجان شرقی
پس گرفته شدن مدال نقره پرتابگر ایران در مسابقات جهانی
اعلام برنامه مسابقات تیم فوتسال زیر ۱۷ سال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
دلیل انصراف تیم موهان باگان از سفر به ایران
قدم اول تعلیق اسرائیل در پارالمپیک را ایران برداشت
فیفا به دنبال تغییر قانون پنالتی