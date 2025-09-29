فرماندار اردبیل گفت: کلاس بدون معلم در سطح شهرستان اردبیل وجود ندارد و مدارس فعالیت آموزشی خود را انجام می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - فرزاد قلندری امروز در جلسه با مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: برابر گزارش دریافتی از نواحی آموزش و پرورش کلاس بدون معلم در سطح شهرستان اردبیل وجود نداشته و مدارس فعالیت آموزشی خود را انجام می‌دهند. 

فرماندار اردبیل در این جلسه برای ارزیابی آخرین وضعیت شروع به کار مدارس در سالتحصیلی جدید در شهرستان اردبیل، به تامین کل زمین مورد نیاز برای احداث مدارس در اردبیل برای ارتقای سرانه فضای آموزشی به استاندارد کشوری اشاره کرد.

او افزود: توجه به شعار محوری دولت در موضوع نهضت مدرسه سازی و با استفاده از ظرفیت و مشارکت مردمی ضرورت دارد.

قلندری از شروع عملیات اجرایی مدرسه دارالفنون ۲ در روز‌های آتی در شهر اردبیل توسط یکی از بانک‌های خصوصی خبر داد.

 

برچسب ها: احداث مدارس ، سال تحصیلی جدید ، سرانه فضای آموزشی
