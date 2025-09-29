به گفته مدیر جهاد کشاورزی صومعه‌سرا، کشت کدو به صورت تلفیقی با زراعت صنوبر برای کشاورزان این شهرستان سودآور بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا یوسف‌نژاد، مدیر جهاد کشاورزی صومعه‌سرا با اشاره به رشد سطح زیرکشت محصول کدو در سطح باغ‌های این شهرستان گفت: امسال ۱۸۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان صومعه‌سرا به کشت کدو اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.

او با بیان اینکه برداشت کدو در هر هکتار حدود ۱۵ تن برآورد می‌شود، افزود: بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود امسال ۲ هزار و ۷۰۰ تن کدو از مزارع شهرستان صومعه‌سرا برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی صومعه‌سرا با بیان اینکه کشت کدو طی سال‌های اخیر به صورت تلفیقی با زراعت صنوبر توسعه یافته است، تصریح کرد: این الگو برای کشاورزان سودآور است و امکان بهره‌برداری چندگانه از زمین را فراهم می‌آورد.

کشت سودآور کدو در باغ‌های صومعه سرا

کشت سودآور کدو در باغ‌های صومعه سرا

 کشاورزان گیلانی انواع کدو‌ها از جمله کدو حلوایی، انجیری، تنبل، استخوانی، خورشتی و تزیینی در این استان پرورش می‌دهند.

کشت سودآور کدو در باغ‌های صومعه سرا

کشت سودآور کدو در باغ‌های صومعه سرا

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

برچسب ها: کشت کدو ، زراعت صنوبر
خبرهای مرتبط
بررسی مسائل روستا‌های صومعه سرا با اجرای برنامه روستاگردی
برداشت ۳۰هزارتن محصولات باغی در شهرستان صومعه سرا
برداشت کدو از قطب تولید این محصول در گیلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تولد نوزاد از یک مادر مبتلا به بیماری قلبی در رشت
تحکیم زیرساخت‌های دفاعی کشور، پاسداری از خون شهدا است
مردم ایران به دولتمردان آمریکایی اعتماد ندارند
تجلیل از فعالان مواکب اربعین حسینی گیلان
حبس در آسانسور، رکورد بیشترین حادثه عملیاتی آتش نشانی رشت
کشت سودآور کدو در باغ‌های صومعه سرا
خرید بیش از ۹۰ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران شمال