باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا یوسفنژاد، مدیر جهاد کشاورزی صومعهسرا با اشاره به رشد سطح زیرکشت محصول کدو در سطح باغهای این شهرستان گفت: امسال ۱۸۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان صومعهسرا به کشت کدو اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.
او با بیان اینکه برداشت کدو در هر هکتار حدود ۱۵ تن برآورد میشود، افزود: بر همین اساس پیشبینی میشود امسال ۲ هزار و ۷۰۰ تن کدو از مزارع شهرستان صومعهسرا برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی صومعهسرا با بیان اینکه کشت کدو طی سالهای اخیر به صورت تلفیقی با زراعت صنوبر توسعه یافته است، تصریح کرد: این الگو برای کشاورزان سودآور است و امکان بهرهبرداری چندگانه از زمین را فراهم میآورد.
کشاورزان گیلانی انواع کدوها از جمله کدو حلوایی، انجیری، تنبل، استخوانی، خورشتی و تزیینی در این استان پرورش میدهند.
