فارس، قطب تولید ماهیان زینتی در جنوب کشور

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی فارس از صدور پروانه بهره‌برداری برای یک مزرعه جدید ماهیان زینتی با ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار قطعه در سال خبر داد و گفت: این استان با تولید سالانه نزدیک به ۱۸ میلیون قطعه، رتبه اول جنوب کشور را در این صنعت در اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی فلاحی با بیان اینکه این مزرعه از نظر میزان ظرفیت تولید رتبه ۳ در سطح استان را دارا می‌باشد، افزود: این واحد از نظر طراحی سازه‌ها و تجهیزات نیز جزو مزارع حائز اهمیت استان است.

این مقام مسئول تصریح کرد: مزرعه فوق در حال حاضر با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله تجهیز و آماده سازی است که پیش بینی می‌شود تا انتهای سال به بهره برداری برسد.

فلاحی با بیان اینکه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در استان فارس در هفت شهرستان در حال انجام است، افزود: تعداد کل این مزارع در استان ۳۱ مزرعه با میزان تولید حدود ۱۷ میلیون و ۹۲۰ هزار قطعه در سال گذشته بوده که رتبه یک تولید در جنوب کشور را کسب کرده و در این بین، شهرستان شیراز دارای بیشترین میزان تولید ماهیان زینتی در سطح استان است.

او خاطر نشان کرد: تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در نقاط شهری، غیرشهری و حتی در زیرزمین و یا یک مکان مسقف و فضا‌های بلا استفاده به راحتی قابل انجام است و با حداقل سرمایه می‌توان این کار را شروع کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: میزان اشتغال در این کار به ازای هر ۳۰ هزار قطعه یک نفر است که با کمترین هزینه، امکان اشتغال را برای فارغ التحصیلان و نیروی جوان بیکار فراهم می‌آورد.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، گفت: حداقل فضای مورد نیاز یک مکان تولیدی اقتصادی برای پرورش ماهیان زینتی صد متر مربع است که تولید حداقل ۵۰ هزار قطعه انواع ماهیان زینتی در این فضا امکان پذیر است.

برچسب ها: استان فارس ، ماهیان زینتی ، جنوب کشور
