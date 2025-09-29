سخنگوی کرملین می‌گوید هیچ سیگنالی از کی‌یف در مورد از سرگیری مذاکرات روسیه و اوکراین دریافت نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در اظهاراتی که روز دوشنبه منتشر شد به خبرگزاری دولتی ریا روسیه گفت که هیچ سیگنالی از کی یف در مورد از سرگیری احتمالی مذاکرات بین هیئت‌های روسیه و اوکراین دریافت نشده است. 

به گزارش خبرگزاری ریانووستی، پسکوف در پاسخ به این سوال که آیا نشانه‌هایی مبنی بر از سرگیری مذاکرات بین هیئت‌های روسیه و اوکراین وجود دارد، گفت: «خیر، تاکنون اساساً هیچ سیگنالی از کی یف دریافت نشده است.»

این در حالی است که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه شب دوشنبه ۸۴ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند که بیشترین تعداد رهگیری، ۲۴ مورد بر فراز منطقه بریانسک انجام شد.

به گفته وزارت دفاع روسیه، منطقه بلگورود با ۲۱ رهگیری پهپاد در رتبه دوم قرار گرفت. در این گزارش به خسارات یا جراحات وارده اشاره‌ای نشده است.

برچسب ها: دیمیتری پسکوف ، جنگ اوکراین
