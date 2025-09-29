باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بوستانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رستم گفت: پیش بینی می‌شود بیش از ۲۵ هزار تن محصول مرغوب در سطح ۲۷۰۰ هکتار از مزارع برنج این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

او با بیان این مطلب که کشت برنج در این شهرستان از قدیم الایام بیشتر از طریق آب‌های جاری انجام می‌گیرد، افزود: ارقام پر محصول کشت شده در شالیزار‌های رستم شامل شمیم، فجر، گهر، هاشمی و ضیغمی است که کشت این محصول معمولا” از اردیبهشت ماه شروع و تا اواخر تیرماه ادامه دارد.

بوستانی به برداشت عملیات برنج از اوایل مهرماه تا نیمه دوم آبانماه در شهرستان رستم اشاره کرد و افزود: پیش بینی می‌شود بیش از ۲۵ هزار تن محصول با کیفیت از شالیزار‌های رستم برداشت و روانه بازار مصرف شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس