شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی شاهین G ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از گذشت حدود ۱۰ ماه از ثبت نام خودرو، بسیاری از این خریداران هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند. این تاخیر طولانی مدت به‌ویژه در خودروی شاهین G بیشتر از گذشته به چشم می‌خورد.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی ضمن ابراز نارضایتی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام بنده برج ۹ سال گذشته برای خودروی شاهین در فروش فوق العاده تکمیل وجه کردم. قرار بود سه ماهه به من تحویل دهند؛ اما تا کنون خبری از تحویل خودرو نشده است. تمام زندگیم را برای آن گذاشتم تا حدی که خودروی زیر پایم را فروختم. لطفا رسیدگی کنید.

 

