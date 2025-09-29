نماینده ایران با اقدام امروز دبیرخانه سازمان ملل در «اطلاع رسانی به دولت‌های عضو» درباره به اصطلاح اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه یافته مربوط به جمهوری اسلامی ایران بشدت مخالفت و اعتراض کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز یکشنبه به وقت محلی ۲۸ سپتامبر برابر با ۶ مهر ماه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز رئیس دوره‌ای شورای امنیت نوشت: در ادامه نامه مورخ ۲۷ سپتامبر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اینجانب بدین‌وسیله، با قاطع‌ترین بیان، مخالفت مطلق خود را با اقدام امروز دبیرخانه در «اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو» درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه‌یافته مربوط به جمهوری اسلامی ایران» اعلام می‌دارم.

در نامه سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت آمده است:

قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ‌گونه اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه برای تعیین، اعلام یا اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه‌یافته» اعطا نمی‌کند. این قطعنامه سازوکار مشخصی را در بند‌های عملیاتی ۱۱ و ۱۲ مقرر نموده و موضوع را منحصراً در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. دبیرخانه با اقدام یکجانبه خود از حدود اختیارات خویش فراتر رفته و وارد حوزه صلاحیتی شورای امنیت شده است.

سابقه اکتبر ۲۰۲۰ روشن است: هنگامی‌که ادعا‌های مشابهی از سوی ایالات متحده در خصوص سازوکار موسوم به اسنپ‌بک مطرح شد، اختلافات عمیق در شورای امنیت درباره اعتبار چنین ادعایی مانع از آن گردید که دبیرخانه هرگونه اقدام یکجانبه یا اداری برای اجرایی‌کردن آن به‌عمل آورد. خویشتنداری نشان‌داده‌شده در آن زمان، بار دیگر فقدان هرگونه اختیار برای دبیرخانه تحت قطعنامه ۲۲۳۱ جهت اقدام مستقل در این موضوع به‌شدت مورد مناقشه را تأیید نمود.

با صدور عامدانه این اطلاعیه، علی‌رغم وجود اختلافات آشکار و اساسی میان اعضای شورای امنیت و در حالی‌که در نشست شورای امنیت مورخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ اجماعی حاصل نشد، دبیرخانه عملاً جانب سه کشور اروپایی و ایالات متحده را گرفته است. این اقدام نقض جدی ماده ۱۰۰ منشور ملل متحد محسوب می‌شود؛ ماده‌ای که دبیرکل و کارکنان دبیرخانه را ملزم می‌سازد از درخواست یا دریافت دستورالعمل از هر دولت عضو یا مرجع خارجی خودداری ورزند و بالاترین معیار‌های استقلال و بی‌طرفی را رعایت نمایند.

جانبداری دبیرخانه در این موضوع، اعتبار و جایگاه بی‌طرفانه آن به‌عنوان یک خدمت بین‌المللی مدنی را مخدوش ساخته است. چنین رفتاری به‌شدت اعتماد دولت‌های عضو نسبت به دفتر دبیرخانه را تضعیف نموده و سابقه‌ای خطرناک از سیاسی‌سازی نقش دبیرخانه ایجاد می‌کند.

ایروانی در پایان خواستار توزیع این نامه به‌عنوان سند شورای امنیت سازمان ملل شده است.

ابراهیم عزیزی:
آمریکایی‌ها بودند که میز مذاکره را ترک کرده و به جنگ روی آوردند
پاسخی به یک ادعای بی‌مبنا؛
فعال شدن مکانیسم ماشه ایران را ذیل فصل هفتم خواهد برد؟
عراقچی:
تجربه خیلی بدی در مذاکره با آمریکا داشتیم
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۷ مهر
قیمت سوخت باید واقعی شود/ دچار این توهم هستیم که کشور ثروتمندی داریم/ دادن یارانه یکی از اشتباهات ما بعد از انقلاب بود
اسنپ‌بک شکستی سیاسی برای اروپا رقم زد/ اگر جنگ ۱۲ روزه دو ماه طول می‌کشید اکنون اسرائیلی وجود نداشت
خروج از NPT و ساخت بمب اتم در هماهنگی با سایر ارکان نظام بررسی می‌شود
عراقچی: احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت، غیر قانونی است
غنی‌سازی و توان موشکی خط قرمز ما است
اعتراض ایران به سازمان ملل درمورد اطلاع‌رسانی به دولت‌ها درباره قطعنامه‌های ضدایرانی لغوشده
