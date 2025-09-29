همزمان با روز ملی آتش نشانی و ایمنی، آتش نشانان شهرکردی در یک حادثه آتش سوزی امدادرسانی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ عنایت الله راهنورد رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد گفت: امروز ۷ مهرماه ۱۴۰۴ همزمان با روز آتش نشانی و ایمنی، طی تماس با سامانه ۱۲۵ حریق یک ساختمان نیمه کاره حوالی مدرسه فجر اسلام شهرکرد گزارش شد.

وی افزود: پرسنل سازمان آتش نشانی پیش از گسترش آتش و بروز خسارت بیشتر نسبت به اطفای حریق آن اقدام کردند.

راهنورد اضافه کرد: خوشبختانه در این حادثه حضور به موقع آتش نشانان از بروز خسارت بیشتر جلوگیری کرده است.

وی ادامه داد: علت آتش سوزی در دست بررسی است.