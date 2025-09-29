تیم ۴ نفره منتخب کشتی فرنگی ایران در تورنمنت روسیه به یک مدال نقره رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم منتخب کشتی فرنگی در پایان رقابت‌های بین المللی کشتی جام آکسیونوف در نووسیبرگ روسیه، به یک مدال نقره توسط امیرمهدی سعیدی نوا در وزن ۷۲ کیلوگرم رسید.

در وزن ۷۲ کیلوگرم امیرمهدی سعیدی نوا پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر یژکوف از روسیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۴ ادیلوف از روسیه را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۸ بر صفر فدوروف از روسیه را از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد. سعیدی نوا در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب گارگین گیولومیان از روسیه شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، اهورا بویری در دور اول با نتیجه ۵ بر ۱ شمس الدینوف از روسیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر ژلداشوف از روسیه را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب کرمان کسیمبتوف از قزاقستان شد به دیدار رده بندی رفت. بویری در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب یوگنی بایدوسوف از روسیه شد و در جایگاه پنجم ایستاد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرسام محمدی در مبارزه نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب عارف نیفتولایف دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، ابوالفضل فتحی تزنگی با نتیجه ۹ بر صفر ژانیبکوف از قزاقستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب شادوف از روسیه شد و به دیدار رده بندی رفت. فتحی تزنگی در این دیدار با توجه به آسیب دیدگی مقابل یوسف باکیر از ترکیه مبارزه نکرد و پنجم شد.

برچسب ها: کشتی فرنگی ایران ، تورنمنت روسیه
