معاون وزیر جهاد گفت: براساس انعقاد تفاهم با ستاد فرمان اجرایی امام، صندوق بیمه مکلف شده ارزیابی خسارت را انجام دهد و به فوریت پرداخت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛آزاده محبی - اکبر فتحی معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهاد با بیان اینکه کشاورزان نگران دریافت غرامت خشکسالی نباشند، گفت: با توجه به انعقاد تفاهم نامه ای با ستاد اجرایی فرمان امام داریم، صندوق بیمه مکلف شده ارزیابی خسارت را انجام دهد و به فوریت پرداخت کند.

فتحی گفت: بنابر مذاکرات صورت گرفته با بانک کشاورزی قرار است تسهیلات سرمایه در گردش کشت پاییزه را انجام دهد‌.

براساس اعلام معاون امور زراعت وزارت جهاد، امسال الگوی کشت با گام محکم تری اجرا می شود، در این راستا برگزاری ستادهای الگوی کشت در استان ها طبق روال انجام می شود، استان هایی برگزار کردند و استان های دیگر برگزار کننده خواهند بود.