باشگاه خبرنگاران جوان - گروهی از پژوهشگران «مرکز بینالمللی ستارهشناسی» (IAC)، عکسهای خیرهکنندهای را از بازوی کهکشان راه شیری بر فراز صحرای ابوظبی ثبت کردهاند که یک منظره نفسگیر را از هسته کهکشان ارائه میدهند.
به نقل از گلف نیوز، این عکسها هزاران ستاره پراکنده را در آسمان شب به همراه چندین سحابی و خوشه ستارهای برجسته از جمله «سحابی مرداب» (Lagoon Nebula) یا «مسیه ۸» (Messier ۸) و «سحابی سهتکه» (Trifid Nebula) یا «مسیه ۲۰» نشان میدهند که هر دو به سمت مرکز کهکشان قرار دارند.
این گروه پژوهشی خاطرنشان کردند که بازوی کهکشان راه شیری با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است. دیدن این منظره نادر به دلیل آسمان صاف و حداقل آلودگی نوری کویر امکانپذیر شده است. همچنین، آنها برخی از درخشانترین ستارهها را در صورت فلکی «کمان» (Sagittarius) به همراه اجرام آسمانی متعددی شناسایی کردند که شامل سحابیها، خوشهها و کهکشانها هستند.
گروه رصد شامل «خلفان النعیمی» (Khalfan Al Nuaimi)، «انس محمد» (Anas Mohammed) و «محمد عوده» (Mohammed Odeh)، این جلسه را در رصدخانه خصوصی «مشعل المطیری» (Mashaal Al Mutairi) که میزبان این گروه بود، برگزار کردند.
منبع: ایسنا