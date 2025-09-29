در پی ورود طوفان بوآلوی در روز دوشنبه به ویتنام ۸ نفر جان باختند و ۱۷ نفر دیگر مفقود شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پس از ورود طوفان بوآلوی در روز دوشنبه به ویتنام هشت نفر جان باختند و ۱۷ نفر دیگر مفقود شدند، خانه‌ها آسیب دیدند و شبکه‌های برق به دلیل سیل از کار افتادند. 

طبق اعلام آژانس ملی هواشناسی ویتنام طوفان بوآلوی پیش از رسیدن به خشکی در اوایل روز دوشنبه، در امتداد خط ساحلی مرکزی شمالی کشور حرکت کرده و باعث ایجاد امواجی به ارتفاع هشت متر شده بود.

آژانس مدیریت بحران دولت ویتنام اعلام کرد که یک نفر پس از گرفتار شدن در سیل در شهر هوئه جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر نیز بر اثر سقوط درخت در استان تان هوآ کشته شد.

به گفته این آژانس، هفده ماهیگیر پس از برخورد امواج عظیم به دو قایق ماهیگیری در نزدیکی استان کوانگ تری مفقود شدند، در حالی که یک قایق ماهیگیری دیگر در طول طوفان ارتباط خود را از دست داد.

آژانس هواشناسی اعلام کرد که تا ساعت ۱۱ صبح (۰۴:۰۰ به وقت گرینویچ)، طوفان از استان نگ آن به سمت لائوس در حرکت بود و حداکثر سرعت باد از ۱۱۷ کیلومتر در ساعت هنگام ورود به خشکی به ۷۴ کیلومتر در ساعت کاهش یافت.

آژانس مدیریت بحران در گزارشی اعلام کرد که بوآلوی تاکنون به ۲۴۵ خانه آسیب رسانده، نزدیک به ۱۴۰۰ هکتار برنج و سایر محصولات کشاورزی را زیر آب برده و دسترسی به چندین منطقه را قطع کرده است.

پیش از وقوع طوفان، دولت بیش از ۲۸۵۰۰ نفر را تخلیه کرده بود، در حالی که صدها پرواز به دلیل بسته شدن چهار فرودگاه در استان‌های مرکزی لغو یا به تأخیر افتاده بود. این طوفان از روز شنبه باعث باران‌های شدید در بیشتر مناطق ویتنام شده است و مقامات در مورد خطر سیل شدید و رانش زمین هشدار دادند.

طبق اعلام سازمان هواشناسی، پیش‌بینی می‌شود میزان بارندگی در چندین بخش از کشور از یکشنبه شب تا سه‌شنبه به ۵۰۰ میلی‌متر برسد.

ویتنام با داشتن خط ساحلی طولانی رو به دریای چین جنوبی، مستعد طوفان‌هایی است که اغلب در شرق فیلیپین تشکیل می‌شوند، جایی که پس از طوفان بوآلوی در هفته گذشته، حداقل ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند.

منبع: رویترز

برچسب ها: حوادث طبیعی ، طوفان
خبرهای مرتبط
تعداد قربانیان سیل تایلند به ۷ نفر رسید
ویتنام در پی نزدیک شدن طوفان هزاران نفر را تخلیه و فرودگاه‌ها را تعطیل کرد
طوفان در فیلیپین جان دستکم ۲۶ نفر را گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلمان: برای مذاکره با ایران آماده‌ایم
بیانیه سازمان ملل متحد درباره ۶ قطعنامه لغو شده و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
تحریم‌های جدید ایران؛ تهدیدی برای اقتصاد افغانستان
طالبان یک تبعه آمریکا را آزاد کرد
تدوین «اطلس اشتغال اتباع خارجی» در تهران برای مهار اشتغال غیرقانونی
ناتو قصد دارد در بلغارستان پایگاه نظامی ایجاد کند
جزئیات تیراندازی و آتش سوزی در کلیسای میشیگان با ۴ کشته
پنتاگون ۲۰۰ نیروی گارد ملی را برای استقرار در پورتلند فراخواند
تاکید نتانیاهو بر سلاح شبکه‌های اجتماعی؛ هدف: تیک‌تاک و ایکس
وزرای خارجه کره شمالی و چین در پکن دیدار کردند
آخرین اخبار
محدودیت تحصیل دختران نگران‌کننده است
کرملین: هیچ سیگنالی از کی‌یف در مورد از سرگیری مذاکرات وجود ندارد
جزئیات تیراندازی و آتش سوزی در کلیسای میشیگان با ۴ کشته
پنتاگون ۲۰۰ نیروی گارد ملی را برای استقرار در پورتلند فراخواند
تاکید نتانیاهو بر سلاح شبکه‌های اجتماعی؛ هدف: تیک‌تاک و ایکس
وزرای خارجه کره شمالی و چین در پکن دیدار کردند
ناتو قصد دارد در بلغارستان پایگاه نظامی ایجاد کند
تدوین «اطلس اشتغال اتباع خارجی» در تهران برای مهار اشتغال غیرقانونی
تحریم‌های جدید ایران؛ تهدیدی برای اقتصاد افغانستان
آلمان: برای مذاکره با ایران آماده‌ایم
طالبان یک تبعه آمریکا را آزاد کرد
بیانیه سازمان ملل متحد درباره ۶ قطعنامه لغو شده و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
نامه لاوروف به گوترش درباره اسنپ‌بک
ترامپ می‌گوید توافق صلح غزه در «مراحل نهایی» است
ترامپ در یک گردهمایی نادر با حضور مقامات نظامی ارشد آمریکایی شرکت می‌کند
خوشبینی محتاطانه ونس نسبت به طرح صلح غزه
بحران گرسنگی میلیون‌ها افغانستانی؛ برنامه جهانی غذا هشدار داد
ادعا‌های جدید نتانیاهو درباره ذخایر اورانیوم ایران
رشد ۲۵ درصدی تجارت پاکستان با افغانستان؛ کابل بزرگترین شریک تجاری اسلام آباد
شرکت طالبان به عنوان عضو کامل در فرمت مسکو
اتهامات جاسوسی علیه مهاجران افغانستانی بخشی از عملیات روانی دشمن بود
تأکید طالبان بر تاریخ مشترک مبارزه با دشمنان در دیدار با سفیر ایران
بنیان‌گذار تلگرام: فرانسه می‌خواست از پرونده‌ قضایی من سوءاستفاده کند
دانمارک پرواز پهپاد‌های غیرنظامی را در آسمان خود ممنوع کرد
ترامپ: برای رخدادی خاص و بی‌سابقه در خاورمیانه آماده‌ایم
اعزام تیم پزشکی اندونزی به کنر برای کمک به زلزله‌زدگان
تظاهرات ۱۰۰ هزار نفری در آلمان در حمایت از فلسطین + تصاویر
تصمیم پاکستان برای تعطیلی ۱۶ اردوگاه پناهجویان افغان در پاکستان
کشته شدن فرمانده ارشد داعش در مزار شریف
محکومیت سخنان ترامپ و انتقاد از «دروغین بودن» مواضع آمریکا در غزه توسط حزب رفاه ملی افغانستان