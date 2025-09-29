در پی ورود طوفان بوآلوی در روز دوشنبه به ویتنام ۸ نفر جان باختند و ۱۷ نفر دیگر مفقود شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پس از ورود طوفان بوآلوی در روز دوشنبه به ویتنام هشت نفر جان باختند و ۱۷ نفر دیگر مفقود شدند، خانه‌ها آسیب دیدند و شبکه‌های برق به دلیل سیل از کار افتادند.

طبق اعلام آژانس ملی هواشناسی ویتنام طوفان بوآلوی پیش از رسیدن به خشکی در اوایل روز دوشنبه، در امتداد خط ساحلی مرکزی شمالی کشور حرکت کرده و باعث ایجاد امواجی به ارتفاع هشت متر شده بود.

آژانس مدیریت بحران دولت ویتنام اعلام کرد که یک نفر پس از گرفتار شدن در سیل در شهر هوئه جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر نیز بر اثر سقوط درخت در استان تان هوآ کشته شد.

به گفته این آژانس، هفده ماهیگیر پس از برخورد امواج عظیم به دو قایق ماهیگیری در نزدیکی استان کوانگ تری مفقود شدند، در حالی که یک قایق ماهیگیری دیگر در طول طوفان ارتباط خود را از دست داد.

آژانس هواشناسی اعلام کرد که تا ساعت ۱۱ صبح (۰۴:۰۰ به وقت گرینویچ)، طوفان از استان نگ آن به سمت لائوس در حرکت بود و حداکثر سرعت باد از ۱۱۷ کیلومتر در ساعت هنگام ورود به خشکی به ۷۴ کیلومتر در ساعت کاهش یافت.

آژانس مدیریت بحران در گزارشی اعلام کرد که بوآلوی تاکنون به ۲۴۵ خانه آسیب رسانده، نزدیک به ۱۴۰۰ هکتار برنج و سایر محصولات کشاورزی را زیر آب برده و دسترسی به چندین منطقه را قطع کرده است.

پیش از وقوع طوفان، دولت بیش از ۲۸۵۰۰ نفر را تخلیه کرده بود، در حالی که صدها پرواز به دلیل بسته شدن چهار فرودگاه در استان‌های مرکزی لغو یا به تأخیر افتاده بود. این طوفان از روز شنبه باعث باران‌های شدید در بیشتر مناطق ویتنام شده است و مقامات در مورد خطر سیل شدید و رانش زمین هشدار دادند.

طبق اعلام سازمان هواشناسی، پیش‌بینی می‌شود میزان بارندگی در چندین بخش از کشور از یکشنبه شب تا سه‌شنبه به ۵۰۰ میلی‌متر برسد.

ویتنام با داشتن خط ساحلی طولانی رو به دریای چین جنوبی، مستعد طوفان‌هایی است که اغلب در شرق فیلیپین تشکیل می‌شوند، جایی که پس از طوفان بوآلوی در هفته گذشته، حداقل ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند.

منبع: رویترز