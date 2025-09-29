باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- سپیده رضایی مسئول بسیج جامعه زنان سپاه الغدیر یزد در مراسم تجلیل از پروانههای بینشان فاتحان مهر و ایثار گفت: بانوان ایرانی با الگوگیری از فاطمه زهرا (س) در همه عرصههای انقلاب به خوبی درخشیده و برگی زرین را درتاریخ انقلاب ورق زدهاند.
وی خاطر نشان کرد: اگر صبر و بردباری مادران شهدا و همسران آنها نبود، بدون شک ما امروز شاهد این همه عظمت در جامعه اسلامی که دستاورد قیام
عاشورا و رهبری امام راحل (ره) و شهادت هزاران شهید است.
رضایی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی هویتبخشی به زنان است که توانستهاند در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و .. بدرخشند و پیشرفتهای چشمگیری را برای ایران رقم بزنند.
وی با اشاره به درخشش زنان ایرانی در عرصههای مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ادامه داد:پس از پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه زنان در عرصههای مختلف ارتقا یافت و زنان بهعنوان نیمی از جمعیت اجتماعی کشور در بسیاری از عرصهها پیشتاز بودهاند و توانستهاند به جایگاه و نقش تاثیرگذارتری در تصمیمگیریها و اداره کشور برسند.
مسئول بسیج جامعه خواهران سپاه الغدیر استان یزد تصریح کرد: مأموریت اصلی امروز ما تبیین نقش زنان در انقلاب و نقشآفرینی زنان در گام دوم انقلاب است.
وی به اهمیت عفاف و حجاب و حفظ ارزشهای الهی در جامعه اشاره کرد و گفت: باید دختران مسلمان برای حفظ عفاف و حجاب بیش از گذشته نقش الگویی خود را حفظ کنند و موجب ناامیدی دشمنان شوند.
رضایی به نقش دختران و بانوان در جامعه اسلامی در زمینههای مختلف فرهنگی و اجتماعی در چهار دهه گذشته اشاره و تداوم آن را بر حسب نیاز جامعه اسلامی خواستار شد.
سردار غلامی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد نیز در این مراسم ضمن قدردانی از بانوان مجاهد ایران به خصوص بانوان یزدی در دوران هشت سال دفاع مقدس، گفت: نقش زنان در پیروزی انقلاب و دوام آن در طول چهار دهه نقشی راهبردی و کمنظیر است. به جز بانوان صدر اسلام که در تغییر تاریخ به نفع جبهه حق نقش داشتهاند، میتوانیم زنان مسلمان انقلاب اسلامی را در تداوم همان نقش بدانیم. زنان مسلمان ایران به تأسی از حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) در طول تاریخ بینظیرند.
وی با اشاره به توطئه فرهنگی و جنگ ترکیبی، شناختی و ادراکی دشمنان علیه نظام اسلامی خاطر نشان کرد: بانوان و دختران با همه وجود برای خنثی کردن اهداف دشمنان، ماموریت دینی و انقلابی خود را در جامعه اسلامی انجام دهند.
سردار غلامی گفت: دیگر افتخار بانوان، زندگی در عصری است که بانوان، داعیهدار تمدن نوین اسلامی هستند، تمدنی که خانواده محور اصلی آن است و بانوان، مهمترین عنصر هر خانواده بهشمار میروند.
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد گفت: افتخار دیگر، توفیق حضور در سنگر بسیج است، افتخاری که مسئولیت خطیری را برعهده بانوان میگذارد، مسئولیتی که مهمترین رسالت آن، کادرسازی و زمینهسازی برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) است.
آیین تجلیل از پروانههای بینشان ، فاتحان مهر و ایثار با مشارکت جامعه زنان سپاه الغدیر استان یزد و امور بانوان و استانداری و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد و حفظ اثارو نشر ارزش های دفاع مقدس استان برگزار شد. در این مراسم ۴۵ نفر از خانوادههای شهدا تجلیل شدند.