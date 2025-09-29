باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد جهانی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران گفت: سههزار و ۱۲۰ نفر از کاربران جادهای استان تهران طی ۶ ماه نخست امسال از آموزشهای ایمنی بهرهمند شدند.
جهانی افزود: این آموزشها در نیمه نخست سال جاری در شهرستانهایی که دارای تردد و حجم ترافیک بالاتری بودند، اجرا شده است.
وی با اشاره به آموزش موتورسیکلتسواران، تصریح کرد: در این مدت، سههزار و ۱۲۰ موتورسوار و راننده آموزشهای لازم برای نهادینهسازی فرهنگ ایمنی و ترافیک را دریافت کرده و همزمان سههزار و ۱۲۰ کلاه ایمنی رایگان میان آنان توزیع شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران همچنین بیانداشت: در ۶ ماه گذشته، چهار هزار و ۶۹۷ قطعه برچسب شبرنگ بر روی موتورسیکلتها، وانتبارها، کامیونها و تریلیها نصب شده و در همین بازه زمانی، یکهزار و ۱۰۰ دستگاه کامیون و سههزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان حملونقل عمومی مورد کنترل و نظارت قرار گرفته است.
وی از شناسایی بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مورد تخلف اضافه تناژ در حوزه استحفاظی استان خبر داد و افزود: از ابتدای سال تاکنون ۶ هزار و ۳۸۳ پروانه عبور بارهای ترافیکی صادر شده و همچنین در جریان بازرسیها، ۲۱۲ مورد تخلف از سوی رانندگان و شرکتها احراز و به دلیل تکرار تخلفات، برای رسیدگی قانونی به کمیسیون مربوطه ارجاع شدهاند.
جهانی خاطرنشان کرد: به منظور بررسی و ارائه راهکار برای کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن، سه نشست کمیسیون ایمنی با حضور معاون عمرانی استانداری و سایر اعضای ذیربط برگزار شده که نقش مؤثری در کاهش حوادث رانندگی داشته است.
وی در پایان افزود: نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین، صدور پروانه عبور بارهای ترافیکی، آموزش موتورسواران و ترویج فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی و نیز شناسایی تخلفات اضافهبار، از دیگر وظایف اداره ایمنی و ترافیک استان به شمار میرود.
منبع: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران