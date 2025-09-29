معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: ۴۸ درصد مرگ و میر سالانه در استان به دلیل بیماری‌های قلبی و عروقی است.

باشگاه خبرنگاران جوان -دکتر صادقیه اهری امروز در نشستی به مناسبت روز جهانی قلب گفت: با توجه به توسعه شهرنشینی، افزایش روزافزون مصرف غذا‌های پرنمک و پرچرب، شیوع کم‌تحرکی، افزایش اضافه وزن و چاقی در کنار استرس بالا شاهد افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی و عوارض و ناتوانی‌های ناشی از آن در جوامع هستیم و در حال حاضر بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت از مهم‌ترین علت‌های مرگ و میر و ناتوانی در دنیا و کشور بوده و ۴۸ درصد مرگ و میر سالانه در استان به دلیل بیماری‌های قلبی و عروقی است.

او افزود: اصلاح سبک زندگی آسیب‌رسان به سلامت به ویژه ورزش منظم روزانه، کنترل وزن و حفظ شاخص توده‌ای بدن ایده‌آل، اصلاح الگوی تغذیه‌ای (خودداری از استفاده از غذا‌های پرچرب و پرنمک و افزایش مصرف روزانه میوه و سبزی)، ترویج سبک زندگی سالم در بین دانش‌آموزان و مدیریت استرس از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر مانند فشار خون بالا و دیابت است.

دکتر صادقیه اهری تاکید کرد: با توجه به عوارض جدی بیماری‌هایی مانند فشار خون بالا و دیابت ضروری است همه بیماران مبتلا هر سه ماه یک بار برای مراقبت لازم از سوی پزشک به واحد بهداشتی محل سکونت خود مراجعه کنند و سایر افراد نیز می‌توانند نسبت به انجام غربالگری رایگان اقدام کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل در ادامه گفت: شیوع فشار خون بالا در کشور حدود ۳۲ درصد و در استان ۳۶ درصد است که چهار درصد نسبت به میانگین کشوری شیوع بالاتری دارد. 

دکتر سعید صادقیه اهری اظهار کرد: بر اساس آخرین پیمایش کشوری بیماری‌های غیرواگیر سال ۱۴۰۰ بیماری فشار خون بالا در افراد بالای ۱۸ سال ایران ۳۳.۰۳ و در استان اردبیل ۳۶ درصد و میزان شیوع بیماری دیابت در افراد بالای ۲۵ سال در ایران ۱۴.۱۵ درصد و در استان ۱۴.۲۲ درصد است که اردبیل نسبت به میانگین کشوری شیوع بالاتری دارد.

او بیان کرد: ۸۴ هزار و ۳۱۰ نفر مبتلا به فشار خون بالا و تعداد ۴۳ هزار و ۲۸۷ نفر مبتلا به دیابت در استان اردبیل شناسایی شدند و تحت مراقبت تیم‌های سلامت واحد‌های بهداشتی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هستند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل بیان کرد: بر همین اساس نیز تعداد ۴۱۴ هزار و ۸۴۸ مورد مراقبت برای بیماران مبتلا به دیابت و فشار خون بالا از سوی پزشکان، مراقبان سلامت و بهورزان مستقر در مرکز‌های خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت استان ارائه شده است.

