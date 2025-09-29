در پی از سرگیری صادرات نفت خام اقلیم کردستان عراق و برنامه اوپک پلاس برای افزایش مجدد تولید، قیمت نفت امروز دوشنبه با کاهش تقریبا یک درصدی مواجه شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز دوشنبه، پس از آنکه اقلیم کردستان عراق صادرات نفت خام از طریق ترکیه را در آخر هفته از سر گرفت و همزمان گروه اوپک پلاس قصد دارد بار دیگر تولید نفت را در ماه نوامبر افزایش دهد که عرضه جهانی را بالا می‌برد، قیمت نفت تقریبا ۱ درصد کاهش یافت.

تا ساعت ۰۰:۲۳ به وقت گرینویچ، قرارداد‌های آتی نفت خام برنت با ۶۳ سنت یا ۰.۹۰ درصد کاهش به ۶۹.۵۰ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که روز جمعه در بالاترین سطح خود از ۳۱ جولای تثبیت شده بود. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۶۵ سنت یا ۰.۹۹ درصد کاهش، با نرخ ۶۵.۰۷ دلار در هر بشکه معامله شد و بیشتر سود روز جمعه را از دست داد.

مایکل مک‌کارتی، مدیرعامل پلتفرم سرمایه‌گذاری مومو در استرالیا و نیوزیلند، اظهار داشت: نگرانی‌های مداوم از افزایش تولید، سوددهی را محدود می‌کند، اما انتظارات کمبود عرضه در کوتاه‌مدت، با شروع هفته معاملاتی بر نفت فشار می‌آورد.

پیش از این وزارت نفت عراق اعلام کرد که پس از توافقی که منجر به از سرگیری صادرات نفت خام از اقلیم کردستان شد، نفت خام روز شنبه برای اولین بار پس از دو سال و نیم از طریق خط لوله از اقلیم کردستان در شمال عراق به ترکیه جریان یافت.

وزیر نفت عراق روز جمعه به شبکه کردی روداو  گفت که توافق بین دولت فدرال عراق، دولت اقلیم کردستان و تولیدکنندگان نفت خارجی فعال در این منطقه، اجازه می‌دهد بین ۱۸۰ هزار تا ۱۹۰ هزار بشکه در روز نفت خام به بندر جیهان ترکیه منتقل شود.

سه منبع آگاه اظهار داشتند که به احتمال زیاد سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، یا همان گروه اوپک پلاس ، در نشست روز یکشنبه خود بر سر افزایش دیگری در تولید نفت خام به میزان حداقل ۱۳۷ هزار بشکه در روز به توافق خواهند رسید.

نفت برنت و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت هفته گذشته بیش از ۴ درصد افزایش یافتند که این بیشترین سود هفتگی آنها از ماه ژوئن بود؛ این افزایش پس از آن رخ داد که حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه، صادرات سوخت این کشور را کاهش داد.

منبع: العربیه

برچسب ها: قیمت نفت ، نفت عراق
خبرهای مرتبط
افزایش قیمت نفت درپی کاهش ذخائر آمریکا
ثبات قیمت نفت در انتظار تصمیم فدرال رزرو آمریکا
توافق تاریخی عراق برای صادرات نفت اقلیم کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
تجهیز مرز دوغارون؛ شریان حیاتی صادرات سوخت ایران به افغانستان
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
گزافه گویی تروئیکای اروپا علیه ایران پس از اسنپ بک
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
آخرین اخبار
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
قطر تماس عذرخواهی نتانیاهو را تایید کرد
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
حماس: برای آزادی اسرا در چارچوب توافقی جامع مبنی بر پایان جنگ و خروج اشغالگران از غزه آماده‌ایم
حزب حاکم کارگر انگلیس به پذیرش وقوع نسل‌کشی در غزه رای داد
تظاهرات اسرائیلی‌ها در برابر سفارت آمریکا در تل آویو برای پایان جنگ و آزادی اسرا
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
کره شمالی: هرگز از انرژی هسته‌ای دست نخواهیم کشید
گزافه گویی تروئیکای اروپا علیه ایران پس از اسنپ بک
ترامپ در استقبال از نتانیاهو: مطمئنم به زودی صلح در غزه برقرار خواهد شد
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
پوتین دستور بزرگترین فراخوان پاییزی خدمت سربازی از سال ۲۰۱۶ را صادر کرد
انگلیس از یک «حادثه» در نزدیکی عدن یمن خبر داد
ترامپ روی فیلم‌های خارجی هم تعرفه بست
تجهیز مرز دوغارون؛ شریان حیاتی صادرات سوخت ایران به افغانستان
ارسال کمک های هند به افغانستان از طریق چابهار
۳ آمریکایی در زندان های افغانستان
مرگ ۵ کودک بر اثر سرخک؛ آغاز کارزار واکسیناسیون گسترده در افغانستان
گفتگوی ترامپ و امیر قطر پیش از دیدارش با نتانیاهو
حبس ابد برای شهروند عراقی به اتهام قاچاق جنگجو به ارتش روسیه
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سرگرفت
کاخ سفید: توافق غزه «بسیار نزدیک» است
قطع سراسری اینترنت فیبر نوری در افغانستان
پوتین قانون خروج از معاهده ضد شکنجه اتحادیه اروپا را امضا کرد
انگلیس تحریم‌های جدید مرتبط با ایران اعمال کرد
مدودف: اروپا توان تحمل جنگ با ما را ندارد