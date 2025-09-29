در پی از سرگیری صادرات نفت خام اقلیم کردستان عراق و برنامه اوپک پلاس برای افزایش مجدد تولید، قیمت نفت امروز دوشنبه با کاهش تقریبا یک درصدی مواجه شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز دوشنبه، پس از آنکه اقلیم کردستان عراق صادرات نفت خام از طریق ترکیه را در آخر هفته از سر گرفت و همزمان گروه اوپک پلاس قصد دارد بار دیگر تولید نفت را در ماه نوامبر افزایش دهد که عرضه جهانی را بالا می‌برد، قیمت نفت تقریبا ۱ درصد کاهش یافت.

تا ساعت ۰۰:۲۳ به وقت گرینویچ، قرارداد‌های آتی نفت خام برنت با ۶۳ سنت یا ۰.۹۰ درصد کاهش به ۶۹.۵۰ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که روز جمعه در بالاترین سطح خود از ۳۱ جولای تثبیت شده بود. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۶۵ سنت یا ۰.۹۹ درصد کاهش، با نرخ ۶۵.۰۷ دلار در هر بشکه معامله شد و بیشتر سود روز جمعه را از دست داد.

مایکل مک‌کارتی، مدیرعامل پلتفرم سرمایه‌گذاری مومو در استرالیا و نیوزیلند، اظهار داشت: نگرانی‌های مداوم از افزایش تولید، سوددهی را محدود می‌کند، اما انتظارات کمبود عرضه در کوتاه‌مدت، با شروع هفته معاملاتی بر نفت فشار می‌آورد.

پیش از این وزارت نفت عراق اعلام کرد که پس از توافقی که منجر به از سرگیری صادرات نفت خام از اقلیم کردستان شد، نفت خام روز شنبه برای اولین بار پس از دو سال و نیم از طریق خط لوله از اقلیم کردستان در شمال عراق به ترکیه جریان یافت.

وزیر نفت عراق روز جمعه به شبکه کردی روداو گفت که توافق بین دولت فدرال عراق، دولت اقلیم کردستان و تولیدکنندگان نفت خارجی فعال در این منطقه، اجازه می‌دهد بین ۱۸۰ هزار تا ۱۹۰ هزار بشکه در روز نفت خام به بندر جیهان ترکیه منتقل شود.

سه منبع آگاه اظهار داشتند که به احتمال زیاد سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، یا همان گروه اوپک پلاس ، در نشست روز یکشنبه خود بر سر افزایش دیگری در تولید نفت خام به میزان حداقل ۱۳۷ هزار بشکه در روز به توافق خواهند رسید.

نفت برنت و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت هفته گذشته بیش از ۴ درصد افزایش یافتند که این بیشترین سود هفتگی آنها از ماه ژوئن بود؛ این افزایش پس از آن رخ داد که حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه، صادرات سوخت این کشور را کاهش داد.

منبع: العربیه