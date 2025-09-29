باشگاه خبرنگاران جوان - میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سازمان لیگ بسکتبال اظهار داشت: این مسابقات در بخش مردان طبق برنامه از روز دهم مهرماه آغاز میشود و در بخش زنان نیز دوازدهم این ماه شاهد قرعهکشی رقابتهای بانوان خواهیم بود.
وی ادامه داد: روند کار در بخش مردان و زنان تا حدودی متفاوت است، بازیکنان خارجی تیمها در حال جذب هستند و برخی از تیمها در این خصوص اقدام لازم را انجام دادهاند. البته در این بخش هم مانند مردان، اگر تیمی بدهی داشته باشد و آن را تعیین تکلیف نکند، دچار چالش میشود و هدف ما این است که مسابقات با بهترین شرایط آغاز و پیگیری شود.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: در بخش بانوان حضور ۱۲ تیم را داریم که این موضوع نیاز به بررسی و جمعبندی نهایی دارد و در صدد هستیم تا این لیگ را هم مانند آقایان، با شرایط و کیفیت بالایی برگزار کنیم.
او در خصوص ورود بازیکنان خارجی استقلال و اینکه شرایط جذب آنها چگونه است، گفت: در بخش مردان و زنان تفاوتی وجود ندارد، بازیکنانی که از سوی باشگاهها جذب میشوند در صورت تایید تستهای پزشکی و انجام روند اداری، در سازمان لیگ قرارداد خود را ثبت میکنند تا بتوانند برای باشگاه خود به میدان بروند.
علیپور در مورد لیگ برتر مردان هم خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تا دهم مهرماه زمانی نداریم اکثر تیمها کارهای اداری خود را انجام دادهاند و مشکلی از این بابت نداریم. در لیگ امسال ۸ تا ۹ تیم خوب و با کیفیت را داریم که بازیکنان خوب خارجی جذب شده نیز به جذاب شدن این لیگ اضافه خواهد کرد و امیدواریم اتفاقات خوبی را شاهد باشیم. در این فصل تیمهای استقلال و طبیعت در تهران میزبان هستند و مهگل نیز چند هفتهای بازیهای خود را در آزادی برگزار میکند و بعد از آن قرار است به البرز برود.
وی گفت: تا امروز تیمهایی از جمله استقلال، طبیعت، کاله، پالایش آبادان، شهرداری گرگان، مهگل و چند تیم دیگر یک یا ۲ بازیکن خارجی خود را به خدمت گرفتند و به نظر میرسد این بازیکنان نسبت به سال گذشته کیفیت بالاتری داشته باشند که این به زیبایی لیگ اضافه خواهد کرد. انجام بازیهای پیش فصل نیز در آمادگی تیمهای موثر بود و همه چیز برای شروع یک لیگ منظم آماده است.
گفتنی است برنامه هفته نخست لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:
طبیعت اسلامشهر - گلنور اصفهان
رعد پدافند هوایی اصفهان - پترو نوین ماهشهر
مهگل البرز - پاس کردستان
پالایش نفت آبادان - پایش پارت شاهرود
شهرداری گرگان - نفت زاگرس جنوبی
کاله مازندران - استقلال تهران